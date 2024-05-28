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TBMM'de Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Şebeke Suyu Arıtılıyor

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TBMM'de tasarruf tedbirleri kapsamında şebeke suyunu arıtarak içme suyuna dönüştüren sebiller kullanılmaya başlandı. İçme suyu olarak damacana su almaktan vazgeçen Meclis Başkanlığı, şebeke suyunu arıtma özelliği olan yeni sebiller aldı.

(TBMM) - TBMM'de tasarruf tedbirleri kapsamında şebeke suyunu arıtarak içme suyuna dönüştüren sebiller kullanılmaya başlandı. İçme suyu olarak damacana su almaktan vazgeçen Meclis Başkanlığı, şebeke suyunu arıtma özelliği olan yeni sebiller aldı.

İktidarın aldığı kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında TBMM de yeni kararlar aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla dışarıdan içme suyu alımına son verildi. Bunun yerine arıtma şebeke suyunu içilebilir suya dönüştüren yeni sebiller alındı. Meclis'in pek çok noktasında arıtma cihazı özelliği bulunan yeni sebiller kullanılmaya başlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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