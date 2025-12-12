"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de stajyer öğrenci D.K.'ya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma, mağdurenin başvurusu üzerine başlatıldı ve tutuklanan H.İ.G. ile diğer şüphelilere dair ifadeler alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

TBMM Genel Sekreterliğinden gönderilen idari soruşturma evrakının incelenerek soruşturmanın derinleştirildiği bildirilen açıklamada, mağdure D.K'nin ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olan üç mağdurenin daha beyanlarının alındığı belirtildi.

Mağdurelere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 4 şüphelinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

