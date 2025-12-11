Haberler

Meclis'te Stajyer Kız Çocuklarına Cinsel Taciz Soruşturmasında TBMM Çalışanı H.İ.G. Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM lokantasında çalışan H.İ.G.'nin stajyer kız çocuklarına cinsel taciz iddiaları nedeniyle tutuklandığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer kız çocuklarına cinsel taciz iddialarına yönelik başlayan soruşturma kapsamında TBMM lokantasında çalışan H.İ.G.'nin Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer kız çocuklarına cinsel taciz iddialarına yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak şunlar kaydedildi:

"04.12.2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada mağdurenin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10.12.2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
