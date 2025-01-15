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TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başladı

TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başladı
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TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklifin amacı, Türkiye'nin siber güvenliğini güçlendirmek ve siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almak olarak belirlendi.

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında başladı. Akar, "Bu siber alanda bütün ülkeler kendilerini koruma ve kollama, güvenliklerini sağlamak için önemli çalışmaları yaptılar, yapıyorlar. Bizim de bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var, önemli yatırımlarımız var, gelişmeler var, yaptığımız işler var, almakta olduğumuz tedbirler var. Şu ana kadar da çok şükür bütün kurumlarımız çok başarılı bir şekilde kendilerinin görevlerini yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ancak bunların bir bütün halinde olabilmesi bakımından gerekli koordinasyonun, sinerjinin sağlanması bakımından böyle bir düzenleme ihtiyacı olduğundan hareketle arkadaşlarımızın yaptığı bir hazırlık var" dedi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kanun teklifiyle ilgili bilgi verdi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise teklifin Anayasa'ya aykırılığı konusunda söz aldı. Ardından kanun teklifi geneli üzerine milletvekilleri konuştu.

Teklifte, "Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi, siber olayların muhtemel etkilerini azaltmaya yönelik esasların belirlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşların siber saldırılara karşı korunmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için strateji ve politikaların belirlenmesi ile Siber Güvenlik Kurulu'nun kurulmasına ilişkin esasların düzenlenmesi"nin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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