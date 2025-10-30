Haberler

TBMM'de Önemli Toplantılar ve Ekonomik Görüşmeler

Güncelleme:
6 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli toplantılar gerçekleşecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği komisyon toplantısının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer bakanların katılacağı ekonomik görüşmeler yapılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelere katılacak.

(TBMM/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Bursa/18.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile ikili görüşme yapacak, Irak Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Irak- Türkiye JETCO Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bağdat)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı'nda konuşacak.

(İstanbul/11.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksi verileri ile 2024 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak.

(Floransa/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya gelecek.

(Pekin/Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bolu)

2- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kocaeli)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 6 müsabakayla tamamlanacak. Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor-Ağrı 1970, 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK, TCH Group Zonguldakspor FK-Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu ve TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor maçları oynanacak.

(Şanlıurfa/İstanbul/13.00/Giresun/13.30/Zonguldak/14.45/Gaziantep/18.00/Konya/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

(Madrid/23.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, D Grubu'nda ÇİMSA ÇBK Mersin, İtalya'nın Umana Reyer ekibini ağırlayacak.

(Mersin/19.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında, E Grubu'nda Emlak Konut, Almanya'nın Saarlouis Royals, J Grubu'nda Beşiktaş BOA ise Polonya'nın Enea Gorzow ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00/20.00)

5- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin yenileme çalışmaları sonrası açılışı, düzenlenecek törenle yapılacak.

(İstanbul/16.00)

***

