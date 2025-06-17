TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Eğitimde Yapay Zeka Tanıtımı

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.30/12.45/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Şura Salonu'nda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı hizmet ve inşaat üretim ile mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası satışı ile iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, THE Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi açılış programına katılacak. Programda THE 2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak.

(İstanbul/09.00/10.40)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- İstanbul'daki Voleybol Milletler Ligi (VNL) kadınlar 2. haftası için resmi etkinlik öncesi basın toplantısı, Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da oyuncu ve antrenörlerin katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. F Grubu'nda Fluminense-Borussia Dortmund ve E Grubu'nda River Plate-Urawa Red Diamonds müsabakaları oynanacak.

(New York/19.00/Seattle/22.00) (Fotoğraflı)

4- Trabzonspor Kulübü, Onvo ile İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de sponsorluk anlaşması imzalayacak. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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