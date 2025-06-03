TBMM'de Önemli Gelişmeler: Meclis Başkanı Seçimi ve Bakanlar Toplantıları

TBMM'de Önemli Gelişmeler: Meclis Başkanı Seçimi ve Bakanlar Toplantıları
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6 Nisan 1920'de TBMM'de gerçekleştirilecek önemli toplantılar ve bakanların uluslararası görüşmeleri hakkında bilgiler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşacağı grup toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Cenevre'deki görüşmeleri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamları açıklamaları detaylandırılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO) düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği Cenevre'de Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma ????Bakanı Hind Kabawad ve ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile ayrı ayrı görüşecek.

Filistin Çalışma Bakanı Enas Attarı ile bir araya gelecek Işıkhan, Mutabakat Zaptı İmza Töreni ile HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Filistin'e Destek Gösterisi'ne katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirilecek.

DEM Parti Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım modlarında Kurban Bayramı tedbirlerine yönelik basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak.

(Girit/20.00) (Fotoğraflı)

2- 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Crowne Plaza Otel Ankara'da sarı-kırmızılı kulüp yöneticilerinin de katılımıyla "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenlenecek.

(Ankara/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Bisiklet Federasyonu, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinliği olarak profesyonel sporcuların da katılımıyla Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda öğrencilere bisiklet dersi verecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA / Güncel
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