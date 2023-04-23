TBMM'de Koltuklar Çocuklara Bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda koltuklar çocuklara bırakıldı. Ankara Dedeman İlkokulu’ndan Demir Nurver’in “Devletimizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünü tüm dünyaya öğretmek hepimizin görevidir” sözlerinin de yer aldığı konuşma metni Çocuk Meclisi bildirisi olarak oy birliğiyle kabul edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda koltuklar çocuklara bırakıldı. Ankara Dedeman İlkokulu'ndan Demir Nurver'in "Devletimizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü tüm dünyaya öğretmek hepimizin görevidir" sözlerinin de yer aldığı konuşma metni Çocuk Meclisi bildirisi olarak oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Çocuk Özel Oturumu'nda Meclis Başkanlık Divanı ve milletvekili sıraları çocuklara bırakıldı. 100'ü deprem bölgesinden olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen 600 çocuk milletvekilli sıralarına oturdu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop koltuğunu Hataylı depremzede Medine Karakışla'ya bıraktı. Divan üyeliğine ise Ankara Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndan Hasan Ali Yerli ve Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu'ndan Belgin Doğan getirildi.

"SORUNLARI DAHA ÇABUK ÇÖZERİZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Genel Kurul Salonu'na baktığımızda geleceğimizin ve ümitlerimizin çiçek bahçesini görüyorum. Yılda bir kez değil de daha çok çocuk Meclis'i toplasak, sizleri burada daha çok görsek belki doğru kararları da daha kolay alır, sorunları daha çabuk çözeriz diye düşünüyorum" dedi.

Şentop'un koltuğuna oturan Medine Karakışla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Karakışla, "TBMM Başkanımız sadece Genel Kurulu bizlere açmadı, aynı zamanda Meclis'i bizler için çocuk bahçesine çevirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı deprem üzüntüsünün gölgesinde olsak da çok büyük coşkuyla kutluyoruz. Çünkü üzülmek çocuklara hiç yakışmıyor. 23 Nisan demek çocukların gülmesi demek. Ata'mız da bizden bunu isterdi. 6 Şubat'ta depremde hayatını kaybeden büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın üzüntüsü hala içimizde. Ülkemizin ve hepimizin başı sağ olsun. Onları hiç unutmayacağız" diye vurguladı.

"BAZEN BÜYÜKLERİN DE ÇOCUKLAR GİBİ DÜŞÜNMESİ İYİ BİRŞEYDİR"

Karakışla, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz çocuklar, farklılıklarımızı düşünmeden kaynaşır ve birlikte olmaktan keyif duyarız. Dünyadaki tüm yetişkinlerin de bizler gibi davranması en büyük istediğimiz. Bazen büyüklerin de çocuklar gibi düşünmesi iyi bir şeydir. İyi eğitim ve sağlık koşulları her gününün bayram günü gibi geçmesi tüm çocukların en temel haklarıdır. Çünkü çocuk hakları bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır. Bizlerin dünyanın en güzel ülkesinde mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamamızı sağlayan başta tüm ailemize, öğretmenlerimize ve devlet büyüklerimize sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"ONLARI HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Ankara Dedeman İlkokulu'ndan Demir Nurver de Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta yaşanan depremleri hatırlatarak, "6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir deprem oldu. Hepimiz, büyüklerimiz, devletimiz, hep birlikte yaraları sarmak için çok çalıştık ve çok çalışıyoruz. Çünkü bizim devletimiz dünyanın en güçlü devletlerinden biri. Devletimiz ve milletimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Hayatını kaybeden büyüklerimiz ve arkadaşlarımızın üzüntüsü hala içimizde. Onları hiç unutmayacağız. Ülkemizin ve hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Nurver, iklim değişikliğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Hiç arzu etmesek de gelecek nesiller bundan çok zarar görecek. Bugün özel gündemle toplanan biz çocuklar dünyadaki tüm devletlerden, kişisel olarak herkesten bu konuya karşı duyarlı olmalarının bekliyoruz. Unutmamalıyız ki bizlerin temiz bir dünyada yaşamaya, temiz su kaynaklarını kullanmaya ve temiz topraklarda yaşayan meyve ve sebzeleri tüketmeye hakkı var. Eğer istersek biz az tüketmeyi, sade yaşamayı ve paylaşmayı bildiğimiz bir dünya oluşturabiliriz. Üzerinde yaşadığımız dünya bizim gibi canlı. Biz onu korumak, kollamak ve gelecek nesillere daha temiz ve güzel dünya bırakma sorumluluğunu yerine getirmeliyiz."

Nurver, büyüklere tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Birlikte yaşadığımız tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımıza biz büyüyünceye kadar iyi bakın. Çünkü onlar bizim size emanetlerimizdir. Dünyadaki tüm çocukların savaşlardan uzak, barış içinde, kardeşçe yaşamalarını arzu ediyorum. Barışı ve paylaşmayı bütün dünyaya öğretmeli, sonra da adaletli bir dünya oluşturmak için herkesi çalışmaya davet etmeliyiz" dedi.

Nurver, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Devletimizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü tüm dünyaya öğretmek hepimizin görevidir. Bizleri koruyan, bizler için doğru kararlar alan ve 103 yıl önce TBMM'yi açarak, bize güzel bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına sonsuz sevgi, saygı ve minnet duyuyorum. O bizim kalbimizin en güzel yerinde duruyor" diye konuştu.

Nurver'in konuşmasının ardından Çocuk Meclisi TBMM Başkanı Karakışla, yapılan konuşmanın Çocuk Meclisi bildirisi olarak kabul edilmesini ve TBMM Başkanlığı'na gönderilmesini oya sundu. Öneri oy birliğiyle kabul edildi.