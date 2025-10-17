Haberler

TBMM'de Kod Yasa Tasarısı İçin Hazırlıklar Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kod yasa tasarısı üzerine hazırlık yaparak, PKK ile sınırlı düzenlemeleri içeren raporun 15 Kasım'a kadar sunulmasını hedefliyor.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, süreçle ilgili hedeflenen düzenlemelerin bir "kod yasa" ile belirlenmesine ilişkin raporun 15 Kasım'a kadar ilgili ihtisas komisyonuna sunularak, bütçe görüşmeleri başlamadan önce TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi yönünde hazırlık yapılıyor. "Kod yasa"da, "Örgütsel varlığını sona erdiren örgüt" şeklinde tanımlanarak PKK ile sınırlandırılması, bu kapsamda Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere, infaz ve geçiş yasalarına işaret eden genel başlıklarda düzenlemeleri içermesi öngörülüyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos'ta başladığı çalışmalar kapsamında bugüne kadar MİT Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra bugüne kadar 128 STK temsilcisi ile kanaat önderini dinledi. Son olarak kadın ve gençlik sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin dinlendiği komisyonun bir sonraki toplantısının tarihi henüz netleşmedi ancak önümüzdeki toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dinlenmesi bekleniyor.

Tüm partiler raporlarını sunacak

Komisyonda daha sonra rapor hazırlama aşamasına geçilmesi planlanıyor. Komisyona katılan partiler, görüş ve önerilerini rapor halinde sunacak ve komisyon bir ön rapor hazırlayacak. Bu süreçte komisyonda tüm partilerin üzerinde uzlaştığı ortak bir rapor hazırlanması hedefleniyor. Bu ortak raporda, sürece ilişkin hedeflenen düzenlemeler, Terörle Mücadele Kanunu'nda değiliklik, Ceza İnfaz Kanunu'nda düzenleme, "geçiş yasası" ile ilgili özel yasa gibi konu başlıklarının yer alması öngörülüyor. Üzerinde ortaklaşılan rapor hazırlandıktan sonra sunulması ve bu konuda yasal düzenlemeler yapacak ihtisas komisyonunun 15 Kasım'dan önce çalışmalarına başlaması hedefleniyor.

TBMM Başkanlığı ve Adalet Bakanlığında uzmanlar çalışma yürütüyor

Öte yandan, TBMM Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda, konunun uzmanlarının, mevcut mevzuat üzerinden de giderek  hedeflenen yasal çerçeve ile ilgili çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Süreç kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin bir "kod yasa" ile belirlenmesi ve bu kod yasanın 2026 yılı bütçe kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeden önce Genel Kurul'a getirilmesi hedefleniyor.

"Kod yasa"nın başka terör örgütlerini kapsamaması açısından "Örgütsel varlığını sona erdiren örgüt" tanımlaması yapılarak PKK ile sınırlandırılması ve silah bırakan örgüt üyelerinin durumlarına ilişkin hükümler yer alması öngörülüyor. Hangi kanunlarda ve alanlarda düzenlemeye gidileceğine ilişkin bir referans bir yasa olması öngörülen "kod yasa"da Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklik, yeni bir infaz düzenlemesi ve geçiş yasasındaki düzenlemelere yönelik genel başlıklar yer alacak.

Bu arada, ihtisas komisyonu ve Genel Kurul'da süreçle ilgili çalışmalar yapılırken, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da gerektiğinde toplantılarına devam edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Abdullah Öcalan'dan umut hakkı çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Tartışmayı alevlendirecek sözler! Öcalan'dan umut hakkı çıkışı
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

Altın ve mücevherde büyük indirim! 16 binlik takı 6 bine satışta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.