TBMM'de Kapalı Toplantı Öncesi Koordinatörler Bir Araya Geldi

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan kurtulmuş ile yarınki toplantıyı değerlendirmek üzere Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya geldi.

"Yarın ki toplantı kapalı"

MHP Grup Başkanvekili Fethi Yıldız, "Toplantının mayetini bilmiyorum. Yarın ki toplantıyla ilgili olabilir" dedi. Yıldız, "Yarın ki toplantı basına kapalı mı olacak" sorusuna ise "Yarın kapalı" yanıtını verdi.

"Konuşacağız"

Konuya ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, toplantının ertelenmesi gündemde mi sorusuna "Konuşacağız" yanıtını verdi.

"Konu başlıkları neler onu içeride konuşacağız, içeride öğreneceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Toplantının gündemi belli mi" sorusuna "Yok. Meclis Başkanımızın Sekretaryası saat 16.30'da Sayın Meclis Başkanımızın bizleri ilgili grup başkanvekillerini davet ettiğini söyledi. Biz de katılacağız. Muhtemeldir ki yarın ki toplantıyla ilgili olarak bir öngörüşme yapma ihtiyacı olmuş. Ama asıl konu başlıkları neler onu içeride konuşacağız, içeride öğreneceğiz" dedi.

"İmralı'ya gitmek ile ilgili olabilir mi" sorusuna CHP'li Emir, "Hiçbir bilgim yok. Böyle bir şey var mı onu içeride konuştuktan sonra biz öğrenmiş olacağız. Bize bir ön bilgilendirme, gündem ile ilgili bir ön bilgi verilmedi" ifadelerini kullandı. Yarın düzenlenecek toplantının kapalı olacağı yönünde bir bilgisi olup olmadığı sorulan Emir, "Yarın ki toplantıya kimin geleceğini bilmediğim için, toplantının kapalı olup olmaması gerektiği konusunda şimdilik bir görüşüm yok haliyle" yanıtını verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, "Toplantının ertelenmesi gündemde mi" sorusu üzerine, "Yok. Görüşeceği arkadaşlar içeride. Biz de bilmiyoruz. Resmi bilgiyi çıkışta söyleriz" dedi.