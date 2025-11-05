Haberler

TBMM'de Kapalı Toplantı Öncesi Koordinatörler Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yarın yapılacak kapalı toplantıyı değerlendirmek üzere toplandı. Toplantının gündemi ve detayları hakkında net bir bilgi verilmedi.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan kurtulmuş ile yarınki toplantıyı değerlendirmek üzere Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya geldi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan kurtulmuş ile yarınki toplantıyı değerlendirmek üzere Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya geldi.

"Yarın ki toplantı kapalı"

MHP Grup Başkanvekili Fethi Yıldız, "Toplantının mayetini bilmiyorum. Yarın ki toplantıyla ilgili olabilir" dedi. Yıldız, "Yarın ki toplantı basına kapalı mı olacak" sorusuna ise "Yarın kapalı" yanıtını verdi.

"Konuşacağız"

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yarın düzenlenecek toplantı öncesi gündemi değerlendirmek üzere Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya geldi. Konuya ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, toplantının ertelenmesi gündemde mi sorusuna "Konuşacağız" yanıtını verdi.

"Konu başlıkları neler onu içeride konuşacağız, içeride öğreneceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Toplantının gündemi belli mi" sorusuna "Yok. Meclis Başkanımızın Sekretaryası saat 16.30'da Sayın Meclis Başkanımızın bizleri ilgili grup başkanvekillerini davet ettiğini söyledi. Biz de katılacağız. Muhtemeldir ki yarın ki toplantıyla ilgili olarak bir öngörüşme yapma ihtiyacı olmuş. Ama asıl konu başlıkları neler onu içeride konuşacağız, içeride öğreneceğiz" dedi.

"İmralı'ya gitmek ile ilgili olabilir mi" sorusuna CHP'li Emir, "Hiçbir bilgim yok. Böyle bir şey var mı onu içeride konuştuktan sonra biz öğrenmiş olacağız. Bize bir ön bilgilendirme, gündem ile ilgili bir ön bilgi verilmedi" ifadelerini kullandı. Yarın düzenlenecek toplantının kapalı olacağı yönünde bir bilgisi olup olmadığı sorulan Emir, "Yarın ki toplantıya kimin geleceğini bilmediğim için, toplantının kapalı olup olmaması gerektiği konusunda şimdilik bir görüşüm yok haliyle" yanıtını verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, "Toplantının ertelenmesi gündemde mi" sorusu üzerine, "Yok. Görüşeceği arkadaşlar içeride. Biz de bilmiyoruz. Resmi bilgiyi çıkışta söyleriz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.