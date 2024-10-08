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TBMM'de Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Bir Dakikalık Sessizlik Eylemi

TBMM'de Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Bir Dakikalık Sessizlik Eylemi
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TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Genel Kurul'da bir dakikalık sessizlik eylemi yaptı. Karaca, katledilen kadınların anısını yaşatmak için duygularını ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı TBMM Genel Kurulundaki kapalı oturumun ardından verilen aradan sonra birleşimi açan Karaca, gündeme geçmeden önce katledilen kadın ve çocuklar için susma eylemi yaptı.

Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı.

Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi.

Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunları ve ihtiyaçları, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde'deki çiftçilerin durumu, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel." diyerek peruğunu çıkardı, maske taktı. Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Güncel
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