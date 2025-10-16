Haberler

TBMM'de Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Seçimi İçin Alt Komisyon Kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yapılacak üye seçimi için alt komisyon oluşturdu. Adayların başvuru şartlarını inceleyecek olan komisyon, 31 aday arasından beş üye seçti.

(TBMM) - TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yapılacak üye seçimi süreci kapsamında alt komisyon oluşturdu.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı. Komisyonda HSK üye seçimi kapsamında alt komisyon kuruldu. 31 adayın başvurduğu seçimlerde beş kişiden oluşan alt komisyon, adayların başvuru şartlarını 21 Ekim tarihine kadar inceleyerek rapor sunacak.

Alt komisyona AK Parti milletvekilleri Murat Alparslan, Mustafa Hamarat ve Orhan Kırcalı ile CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan seçildi.

