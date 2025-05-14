TBMM'de Engelliler Bakanlığı Kurulması İçin Araştırma Önergesi Kabul Edildi

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile milletvekilleri tarafından engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve haklarını daha etkin şekilde koruyarak toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak amacıyla verilen araştırma önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Yol Grubu'nun engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve haklarını daha etkin koruyarak toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla verdiği araştırma önergesi kabul edilerek Meclis Araştırması açılmasına karar verildi.

Önergede, Anayasa'nın 10'uncu maddesi uyarınca devletin engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yapmasının bir yükümlülük olduğu vurgulanarak, mevcut hizmetlerin birçok farklı bakanlık ve kamu kurumu arasında dağınık bir şekilde sunulduğuna dikkati çekildi. Bu dağınıklığın hizmetlerin etkinliğini azalttığı ve engelli bireylerin haklarına erişimini zorlaştırdığı ifade edildi. Bu nedenle, engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve kamu politikalarının daha bütüncül yürütülmesi amacıyla "Engelliler Bakanlığı"nın kurulmasının gerekliliği vurgulandı.

Kabul edilen önerge kapsamında engellilere yönelik hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması, mevcut sorunların nedenlerinin araştırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin tespiti için Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ile 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılması önergesi kabul edildi.

Önergeye ilişkin konuşmasında Özdağ, Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık'ın "Uluslararası Engelliler Günü" ve 10-16 Mayıs tarih aralığının "Engelliler Haftası" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, bu özel günlerin bir kutlamadan çok farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti.

Konuşmasında, geçmişte engellilere yönelik kullanılan aşağılayıcı tanımlamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özdağ, devletlerin gelişmişlik düzeyinin engelli bireylere sağladıkları pozitif ayrımcılık ile ölçüldüğünü ifade etti. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünün engelli bireylerden oluştuğunu vurgulayan Özdağ, buna rağmen kamuda ve toplumda yeterli farkındalık oluşturulamadığını söyledi.

TÜİK verilerine göre 10 milyonun üzerinde engelli bireyin yoksulluk sınırının altında yaşam sürdüğüne dikkati çeken Özdağ, engellilere ayrılan bütçenin yetersizliğine, kamuda boş kalan engelli kadrolarına atama yapılmamasına ve eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliklerine değindi. Özdağ, özel sektörün de zorunlu engelli istihdam oranlarında desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun uygulanamamasına değinen Özdağ, 2005 yılında çıkan bu kanunun yönetmeliğinin halen çıkarılmadığını ve bu sebeple erişilebilirlik düzenlemelerinin 20 yıldır tamamlanamadığını söyledi. Özdağ, "Sayın Bakana söyleyin, bu kanunun yönetmeliğini bir an önce çıkarsınlar" diyerek iktidar milletvekillerine çağrıda bulundu.

Engellilere yönelik hizmetlerin farklı bakanlıklar arasında dağınık biçimde sunulduğunu belirten Özdağ, Avrupa'da pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Engelliler Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirtti. Tek bir bakanlıkla engelliliği önleme, engellileri üretime kazandırma gibi hedeflerin daha etkin biçimde yürütülebileceğini ifade etti.

Özdağ ayrıca, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde otistik çocuklar için hayata geçirdiği projeyi örnek göstererek, bu modelin tüm organize sanayi bölgelerine yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, Engelliler Bakanlığı'nın kurulması da dahil olmak üzere engelli bireylerin sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge kabul edildi.