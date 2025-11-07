TBMM'de Enerji Bakanlığı'nın 2026 Bütçesi Görüşülüyor: 'Talan Bütçesi' İthamı

Haber: Ogün Akkaya - Berfin Bayır

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülüyor. Komisyonda konuşan DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Bakanlık bütçesini "talan bütçesi" olarak nitelendirdi. Bartin, "Bu bütçe, sermayenin sınırsız kar hırsını ve emperyalist madencilik şirketlerinin küresel talan stratejilerini meşrulaştırmanın itirafıdır. Gabar'da petrol çıkaranlar, Şırnak halkına Türkiye'nin en yüksek işsizlik oranını ve kirli suları bırakmaktadır. Sizin enerji politikanız bu kadim coğrafyada bir ekolojik kırıma dönüşmüştür" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, enerji politikalarının halkın yaşam alanlarını yok ettiğini belirterek, "Gabar'da petrol çıkaranlar, Şırnak halkına Türkiye'nin en yüksek işsizlik oranını ve kirli suları bırakmaktadır. Doğal zenginlikler, halka yoksulluk, göç ve ekolojik kırım olarak geri dönmektedir. Uşak Kışladağ Altın Madeni Küçükler Barajı'nı kuruttu, Şırnak Gabar'da yürütülen petrol aramaları yüz yıllık su kaynaklarını kirletiyor. Sinop Boyabat'tan Fatsa'ya, Munzur'dan Cudi'ye kadar her yerde su gaspı, orman tahribatı ve yaşam hakkı ihlalleri yaşanıyor. Bu topraklarda enerji adı altında yaşam yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Hakkari'de ekolojik kırım yaşanıyor"

Bartin, Hakkari ve çevresinde maden ruhsatlarının doğrudan yaşam alanlarına ve milli parklara verildiğini belirterek, "MAPEG 2024 yılında Hakkari'de 256 hektarlık alanı madenciliğe açtı. Henüz satışı yapılmamış 4 mega ruhsat alanı, yerleşim yerlerine 250 metre, Çığlı Suyu'na 70 metre, Cilo-Sat Milli Parkı'na 200 metre mesafede bulunuyor. Bu, açık bir ekokırım uyarısıdır. Sat Buzul Gölleri'ni, Cilo Dağları'nı yok edecek bir projedir" dedi.

"Yıllardır gerekli altyapı yatırımlarını yapmayan, kayıp-kaçak oranını halka fatura eden, çiftçinin ürününü sulamasını engelleyen sizsiniz" diyen Bartın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu algı operasyonunun sonucu, halka kesilen fahiş cezalardır. Örneğin Yüksekova'da bir yurttaşa 92 bin 842, TL ceza kesilmiştir. Bu, bölgedeki binlerce keyfi ve hukuksuz uygulamadan yalnızca biridir. Bu cezalarla ilgili hiçbir hukuki emsal yoktur. Enerji kullanımını cezaya dönüştürmek, açıkça ayrımcı bir gasp politikasıdır. Sayın bakan, bu cezalarla boğuşan binlerce yurttaşın mağduriyetini giderecek misiniz? Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrikle birlikte doğalgaz hizmetinde de açık bir ihmal ve ayrımcılık yaşanıyor. Bu bütçe, enerjiyi bir insan hakkı olarak görmüyor; aksine, onu özelleştirme politikalarıyla kamusal denetimden çıkararak, yandaş şirketlere aktarmakta ve sermayenin sömürü aracına dönüştürmektedir."