TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Ağbaba: "Emeklinin Tabutuna Son Çiviyi de Ak Parti Çakacak"

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Komisyon sırasına üzerinde çalışırken hayatını kaybeden emeklilerin fotoğrafının yer aldığı bir tabut maketi koyan CHP Komisyon Sözcüsü Veli AĞbaba, "Türkiye'de emeklilerin yaklaşık 5 milyonu çalışıyor. 2 milyon 200 bini kayıtlı çalışıyor, kalanı kayıtsız çalışıyor. Emekli niye çalışıyor? Emekli, Ak Parti'nin kara düzeninden dolayı çalışıyor. Eskiden insanlar emekli olduğunda evini, arabasını alırdı geçimini sağlardı. Ama 23 yıl sonra geldiğimiz nokta emeklinin tabutu... Bu son çiviyi de AK Parti birazdan çakacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. CHP grubu görüşmelere, emekli olup çalışmak zorunda kalan ve iş kazasında yaşamını kaybeden emeklilerin fotoğraflarının yer aldığı bir tabut maketi getirdi.

CHP Komisyon Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bugün Türkiye'nin en yıkıcı meselesini konuşacağız; yoksulluk. En yoksul grubunda yer alan emeklileri konuşacağız. Maalesef emekliler bazen çalışırken ölüyor, bazen dinlenirken ölüyor. Bu bir tabut, burada ölümü beklerken ölen emekliler var. Kimi 78 yaşında, kimi 70 yaşında emekli olmuş, rahat ederim demiş ama geçinemeyince, evine ekmek götüremeyince çalışmaya başlamış. Burada geçinemediği için çalışan ve hayatını kaybeden emekliler var. 40 haramilere düşen zenginlik, emeklilere düşen ise ölüm" dedi.

Emekilerin çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Ağbaba, "Türkiye'de emeklilerin yaklaşık 5 milyonu çalışıyor. 2 milyon 200 bini kayıtlı çalışıyor, kalanı kayıtsız çalışıyor. Emekli niye çalışıyor? Emekli, AK Parti'nin kara düzeninden dolayı çalışıyor. Eskiden insanlar emekli olduğunda evini, arabasını alırdı geçimini sağlardı. Ama 23 yıl sonra geldiğimiz nokta emeklinin tabutu... Bu son çiviyi de AK Parti birazdan çakacak" ifadelerine yer verdi.

"Emeklinin evinde tenceresi kaynamıyor" diyen Ağbaba, "Burada bir tencere var. Bu teklifi verenler nasıl emeklinin yüzüne bakacaklar? Bunun içinde et yok, tavuk yok; taş var. Emekli taş kaynatıyor. Emekliler bin liralık zamla ancak et alabilir o da bu ay, önümüzdeki aylarda alamayacak. Emekliler protein alamıyor bazen en fazla tavuk ciğeri alıyor. Emeklinin derdinden anlamayan insan değildir. Öyle dengesizlikler var ki 3600 prim ödeyen emekliyle 9000 prim ödeyen emekli aynı maaşı alıyor. bu Bin liralık zam emeklinin sofrasına değil, iktidarın vitrinine utanç olarak konulmuştur" dedi.

"Biz emekliye seyyanen zam verilmesini talep ediyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Bu bir sefalet ücretidir' sözlerini hatırlatan Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hodri meydan diyoruz. Bu teklifi yırtıp atıyoruz. Biz emekliye seyyanen zam verilmesini talep ediyoruz. En düşük emekli maaşı ile ortalama emekli maaşı birbirine yaklaşmış durumda. Ortalama emekli maaşı 23 bin lira olmuş durumda. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun, diğerleri de kademeli olarak arttırılsın diyoruz. Emeklilerin üçte biri 20 bin lira civarında maaş alıyor. Bu durum sürdürülebilir değildir. Türkiye'de yeni yeni şeyle görüyoruz. Son kullanma tarihi geçen ürünlerle ilgili market açılmış. Bu ülkenin utanç vesikasıdır. Bir simit 20 lira, pastanede 50 lira. Bin lira zam günlük 33 liraya denk geliyor yani simit alsa emekli yanına çay alamıyor. Kuru kuru yemen lazım. Bunlar çay simit hesabıyla geldiler ama verilen zam simit almıyor. Verilen zam sadaka bile değil.

Dünyanın en büyük ekonomisti emekliler. Sağlıkla, faturayla, kirayla survivor yapıyor. Emekli ekmek kuyruğuna giriyor. Çocuklarından, komşularından maddi yardım almadan geçinebilmek mümkün değil. Bu kanun teklifini getirenler duyun bu gerçekleri. Emekliler her gün ölmeye devam ediyor. AK Parti'ye oy veren emekliler de bu eylemimizi haklı görüyor. Gelin bugün hep beraber emekli zammını yükseltelim."