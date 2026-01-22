Haberler

Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu, Emekli Aylığı Düzenlemesinin Oylaması İçin TBMM Genel Kurulu'na Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifinin oylaması için TBMM Genel Kurulu'na geldiler. Oylama öncesi kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin oylaması öncesinde TBMM Genel Kurulu'na geldi. Özel ile Dervişoğlu'nun, kanun teklifinin oylamasına katılacağı bildirildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin madde görüşmeleri sürüyor.

15 maddeden oluşan kanun teklifinin 14. maddesinin görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu salonuna geldi. Özel'in, kanun teklifinin oylamasına katılacağı bildirildi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan kanun teklifinin oylaması öncesinde TBMM Genel Kurulu'na geldi.

Genel Kurul'da, kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray'da mutlu son! Yıldız isim bu gece İstanbul'a geliyor
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu