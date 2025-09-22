Haberler

TBMM'de Düşünce Merkezleri Temsilcileri Dinlenecek

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Tören Salonu'nda düşünce ve araştırma merkezlerinin temsilcilerini ağırlayacak.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta SETA, Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi ve TEPAV'ın da aralarında bulunduğu düşünce ve araştırma merkezlerinin temsilcileri dinlenecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyonun on ikinci toplantısının birinci oturumunda; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi, Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri konuşacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

