TBMM'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yeni Yetkileri Görüşülüyor

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeni yetkiler tanıyan düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri başladı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Papanın bindiği araç Fiat 500, bizimkinin bindiği araç Audi. Dünya'nın en zengin ülkesinin papasının bindiği aracın yüzüne bakmazlar" dedi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın komisyona gelmemesine tepki göstererek, "Kendisini buraya davet ediyorum. Doğrusu budur, parlamentoya itibar böyle kazandırılır" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelinin atama, mali ve sosyal haklarını düzenliyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirerek "Papanın bindiği araç Fiat 500, bizimkinin bindiği araç Audi. Dünyanın en zengin ülkesinin papasının bindiği aracın yüzüne bakmazlar. Papanın aldığı maaş 2 bin 150 sterlin, bizimki şatafata doymuyor. Buraya da gelmeyecek, fetva vermekle meşgul. 'Fiyatları veren Allah'tır. Fakirlik, Allah'a yakın olmaktır' diyor Sayın Ali Erbaş, biraz da Allah'a sen yakın ol. Bugün Diyanet İşleri israftan, şatafattan hiç taviz vermiyor. Millet yiyecek ekmek bulamazken bizimkisi lüks araçlara biniyor" dedi.

Ağbaba, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi 53 milyar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi 124 milyar, Dışişleri Bakanlığı 39 milyar, Diyanet İşleri'nin bütçesi 130 milyar. Bunlar fakire fukaraya kullanılmıyor, tamamen Diyanet'in şatafatına kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Devlet yönetimi lime lime oldu, müthiş bir çürüme var. Devletin hafızası kayboldu. İnsanlar bir taraftan asgari ücretle, en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor bir taraftan bakıyorsunuz Saray'ın günlük harcamalarının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçelerini görüyoruz. Böyle olmaz. Yönetmek adalet gerektirir. Yönetmek; o ülkenin kaynaklarını güzel kullanmak demektir. Gelecek kuşaklar için de bu kaynakların güzel kullanılmasına ihtiyaç var" dedi.

"Bazı kurumların yöneticileri buraya gelmekten özellikle kaçınıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın komisyona gelmemesine de tepki gösteren Türeli, "Geçen hafta TRT Genel Müdürü geldi. Buraya bakanlar geliyor. Burada ayrıcalıklı bir konum mu var? Bu yapılan Meclis'in yok sayılmasıdır. Kendilerinin gelip maddeleri anlatması gerekirdi. Diyanet İşleri Başkanı'nı buraya davet ediyorum. Doğrusu budur, parlamentoya itibar böyle kazandırılır" diyerek tepki gösterdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da Komisyon Başkanı Mehmet Muş'a tepki göstererek, "Bütün bakanlar geliyor, Diyanet'e sözünüz geçmiyor" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da "'Davet ettim, gelmedi' demek yeterli değil. Zorla getirecek haliniz yok ama İletişim Başkanı da kendi bütçesine bile gelmedi. Bazı kurumların yöneticileri buraya gelmekten özellikle kaçınıyor" ifadelerini kullandı.