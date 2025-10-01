TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Bakırhan ve Dervişoğlu ile "Mini Zirve"De Bir Araya Geldi... Erdoğan: "Samimi Bir Havada Görüşmemizi Yaptık"

(TBMM) - TBMM'de yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen özel oturumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da katıldığı bir "mini zirve" yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin "İYİ Parti ile de ilk kez bir araya geldiniz, CHP yoktu ama liderlerin hepsiyle bir araya geldiniz, Bir değerlendirmeniz olur mu" sorusu üzerine "Samimi bir havada görüşmemizi yaptık, sağ olsun liderlerle beraber" ifadesini kullandı.

TBMM'de yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla hareketli dakikalar yaşandı. Genel Kurul'daki özel oturumda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından muhalefet sıralarına yönelerek, oturuma katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları, Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile tokalaştı. Erdoğan, daha sonra Numan Kurtulmuş ile Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'na geçti.

Genel Kurul'da oturumun tamamlanmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Şeref Holü'ndeki Genel Kurul girişinden Başkanlık Divanı toplantı salonuna geldi. Bahçeli salona girdikten bir süre sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de kapıdan giriş yaptı. Yaklaşık 10 dakika sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yanında kurmaylarıyla gelerek toplantıya katıldı. Dervişoğlu'nun ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da içeri girdi.

Yaklaşık yarım saat sonra mini zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri Şeref Holü'ndeki Genel Kurul kapısından tek tek tokalaşarak uğurladı. Erdoğan, uğurlama sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile ayaküstü de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bahçeli ile oradan ayrılırken gazetecilerin "İYİ Parti ile de ilk kez bir araya geldiniz, CHP yoktu ama hepsiyle bir araya geldiniz. Bir değerlendirmeniz olur mu", "Görüşme nasıl geçti" soruları üzerine "Samimi bir havada görüşmemizi yaptık, sağ olsun liderlerle beraber... Keşke siz de beraber olsaydınız" dedi.