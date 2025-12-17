Dem Partili Koçyiğit'ten TBMM'de Cinsel Şiddet, İstismar ve Ayrımcılığın Önlenmesi İçin Araştırma Önergesi

(ANKARA) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili kurumsal eksikliklerin tespiti, kalıcı ve bağımsız mekanizmaların oluşturulması amacıyla araştırma önergesi verdi. Koçyiğit, "Kadınları ve çocukları cinsel şiddet, istismar ve ayrımcılıktan koruyamayan, şiddetin üstünün örtülebildiği algısının yaygınlaştığı bir Meclis; topluma eşitlik, adalet ve hukuk üretme iddiasını sürdüremez. TBMM, kendi çatısı altında yaşanan bu ihlallerle yüzleşmek ve ataerkil sessizliği kurumsal düzeyde kırmakla yükümlüdür" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM bünyesinde kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddet, istismar ve ayrımcılığın önlenmesine ilişkin kurumsal eksikliklerin tespiti ile kalıcı ve bağımsız mekanizmaların oluşturulması amacıyla hazırladığı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Koçyiğit, önergesinde "Kadınları ve çocukları cinsel şiddet, istismar ve ayrımcılıktan koruyamayan, şiddetin üstünün örtülebildiği algısının yaygınlaştığı bir Meclis; topluma eşitlik, adalet ve hukuk üretme iddiasını sürdüremez. TBMM, kendi çatısı altında yaşanan bu ihlallerle yüzleşmek ve ataerkil sessizliği kurumsal düzeyde kırmakla yükümlüdür. Bu nedenle, TBMM bünyesinde kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddet, istismar ve ayrımcılığın önlenmesine ilişkin kurumsal eksikliklerin tespiti ile kalıcı ve bağımsız mekanizmaların oluşturulması amacıyla Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, ILO'nun 190 sayılı 'Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ni hala imzalamadı"

Önergenin gerekçesinde, Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kurucu ve aktif bir üyesi olmasına rağmen çalışma yaşamında şiddet ve tacizi açık biçimde tanımlayan ve önleme ile koruma yükümlülüklerini devletler açısından bağlayıcı hale getiren ILO'nun 190 sayılı "Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi"ni hala imzalamadığı ve onaylamadığına dikkat çekildi. TBMM bünyesinde kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, tehdit ve ayrımcılık vakalarının açığa çıkmasının, bu ihlallerin münferit ya da istisnai olmadığını gösterdiği belirtilen açıklamada, söz konusu şiddetin kurumsal yapı içerisinde yeniden üretildiği, süreklilik kazandığı ve çoğu zaman sistematik biçimde görünmez kılındığı kaydedildi.

"Sessizliğe zorlandılar"

TBMM'de yaşananların söz konusu yapısal eşitsizliğin doğrudan sonucu olduğu kaydedilen gerekçede, başta stajyer öğrenci çocuklar, genç kadınlar, geçici personel ve hiyerarşik olarak daha alt konumda bulunanlar olmak üzere, üst kademelerde görev yapan kadınların dahi şikayet etmeleri halinde işlerini, eğitimlerini, mesleki geleceklerini, itibarlarını ya da fiziksel güvenliklerini kaybetme korkusuyla sessizliğe zorlandıkları vurgulandı. Bu sessizliğin, failin değil şiddete maruz bırakılanın sorumluluk üstlendiği ve bedel ödediği bir düzen yarattığı; cinsel şiddetin bu yolla kurumsal olarak tolere edilen, bastırılan ve yok sayılan bir olguya dönüştüğü belirtildi.

"TBMM Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddeti Önleme ve İzleme Kurulu/Birimi oluşturulmalı"

Mevcut durumda TBMM bünyesinde kadınlar ve çocuklar için önleyici risk değerlendirmelerinin yapılmadığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları konusunda zorunlu ve sürekli eğitimlerin bulunmadığı, güvenli, bağımsız ve erişilebilir başvuru mekanizmalarının işletilmediği belirtilen gerekçede, TBMM bünyesinde kadınları ve çocukları kapsayan, açık tanımlara dayanan, önleyici ve koruyucu niteliği güçlü bir "TBMM Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele ve Önleme Politika Belgesi"nin hazırlanması çağrısı yapıldı. Gerekçede ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel şiddetle mücadele ve çocuk hakları alanında bağımsız uzmanlardan ve grubu bulunan tüm partilerden deneyimli kadın milletvekillerinin yer aldığı bağımsız bir "TBMM Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddeti Önleme ve İzleme Kurulu/Birimi"nin oluşturulmasının da ertelenemez bir zorunluluk olduğu kaydedildi.