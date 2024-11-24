TBMM'de Bu Hafta... Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bütçe Görüşmeleri Bu Hafta Tamamlanıyor

(TBMM) - TBMM'de, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe görüşmeleri bu hafta yapılacak görüşmelerle tamamlanacak. Genel Kurul'da ise Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 26 Kasım'da Milli Savunma Bakanlığı, 27 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 28 Kasım'da Adalet Bakanlığı, 29 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülecek. Böylece yaklaşık bir ayın ardından 2025 yılı bütçe görüşmeleri Komisyonda tamamlanmış olacak. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, 22 Ekim'de TBMM'ye sunulmuş, 30 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklifin geneli ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlanmıştı.

Komisyonda görüşmeleri tamamlanacak 2025 bütçe teklifi, Aralık ayında TBMM Genel Kurulu'na gelecek ve 2025 yılından önce kabul edilerek, yasalaşacak.

Genel Kurul'da torba kanun teklifi görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 26 maddelik Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin ele alınması bekleniyor.

Torba teklif, Köy Kanunu kapsamında evini yapamayan ya da taksitlerini ödeyemeyenlere ek süre verilmesi, alternatif enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın tahsis ettiği arsaların KDV dışına alınması ve imar hakkının aktarılması gibi düzenlemeleri içeriyor.

Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine Gecekondu Kanunu'nun 18'inci maddesinde yapılan düzenleme ile yıkım kararının hangi makamlar tarafından alınacağı, hangi sürede ve nasıl ilgililere tebliğ edileceği, yıkım işleminin tebliğden ne kadar süre sonra ve nasıl tesis edileceği düzenleniyor. Böylece idari işleme karşı yargı yoluna başvuru imkanının sağlanması öngörülüyor.

İmar hakkı aktarımı

Teklifle, "Mevcut mülkiyet problemlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve dönüşüm uygulamalarına hız kazandırmak amacıyla" Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması öngörülüyor.

"İmar Hakkı Aktarımı" tanımı getirilen teklifte, bu çerçevede idareler tarafından plan hükümlerine istinaden yapılan imar hakkı aktarımı uygulamalarına yasal bir zemin oluşturulması amaçlanıyor. Kişilerin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazların imar hakkı aktarımının yapılarak kamu mülkiyetine geçirilmesi öngörülüyor.

Değer artış payı oranı yeniden düzenlenecek

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, değer artış payı oranı ile ilgili düzenleme yapılan teklifte, bu payın dağıtımı, indirimler ve değer artış payından muaf olacak hususlar hüküm altına alınıyor.

Komisyon görüşmelerinde doğal yaşam ve insan sağlığına zarar verebileceği eleştirilerine neden olan teklifin 11'inci maddesiyle, güneş ve rüzgar enerji santralleri, yatırımcıların teşvik edilmesi amacıyla yapı denetiminin dışında bırakılıyor. Bu imalatlara ilişkin inşa sürecinin hızlandırılması ve söz konusu yapıların bu alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenmesine imkan sağlanması için denetim kanun kapsamı dışına çıkarılıyor.

Yapı denetim kuruluşlarının seçim müteahhitlerin inisiyatifine bırakılıyor

Teklifte ayrıca yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme ve çalışmaları düzenlenirken, yapı denetim kuruluşlarının seçimini müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmasının önü açılıyor.

Ayrıca, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın görev ve yetkileri ile Türkiye Çevre Ajansı'nın faaliyetlerine, organ ve birimlerine, personelin istihdamı, statüsü ve mali haklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

İhtisas komisyonları

Meclis'te bu hafta Dilekçe Komisyonu, İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri sunum yapacak.

Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yapacak

Meclis'te geçen hafta toplanarak görev dağılımı yapılan TBMM Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu da bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon çalışma takvimini görüşecek ve görevlendirilecek uzmanları belirleyecek.

Komisyonda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu Başkan, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut sözcü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora katip seçilmişti. Kadınlara şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi ile ilgili komisyona bir erkeğin başkan olarak seçilmesi eleştirilere neden olmuştu.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 27 Kasım çarşamba günü basına kapalı toplantı yapacak.

Perşembe günü gerçekleştirilecek Dijital Mecralar Komisyonu'nda DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi sunum yapacak.

Grup toplantıları

Öte yandan, salı günü CHP, MHP ve DEM Parti, çarşamba günü Gelecek-Saadet, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantılarının yapılması bekleniyor.