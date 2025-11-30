TBMM'de Bu Hafta… Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplanacak, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bütçe Görüşmeleri Tamamlanacak

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanacak. İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen heyetin toplantıda görüşmeye ilişkin bilgi sunması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık bir aydır devam eden 2026 bütçe teklifi görüşmeleri tamamlanacak. İlk aşamada 55 bin kişiye tahliye yolu açacak 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

TBMM'de bu hafta yoğun mesai sürecek. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Toplantıda, 24 Kasım Pazartesi günü İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyetin, görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

Öte yandan, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 21 Kasım Cuma günü yapılan toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un nihai rapor hazırlanması amacıyla komisyondaki partilerden istediği görüş ve önerilere ilişkin raporların, heyetin yapacağı sunumdan sonra TBMM Başkanlığı'na iletileceği öğrenildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda maraton tamamlanıyor

TBMM'ye 23 Ekim'de sunulan ve 30 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin komisyondaki görüşmeleri bu hafta tamamlanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe kanun teklifinin görüşmelerine 8 Aralık 2025 Pazartesi günü başlanacak ve görüşülmeye başlanacak ve hafta sonları da dahil aralıksız devam ederek 21 Aralık'ta tamamlanacak.

11. Yargı Paketi komisyonda

AK Parti tarafından geçen cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 11. Yargı Paketi olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 3 Aralık Çarşamba Günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

İlk aşamada 50-55 bin hükümlüyü ilgilendiren ve 31 Temmuz 2023 öncesi işlenmiş suçları kapsayan Covid düzenlemesinin yer aldığı teklifle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılmalarına yönelik düzenlemenin kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.

Kanun teklifi ile trafikte yol kesmenin müstakil bir suç olması ve hukuka aykırı olarak bir aracın durdurulması, hareket etmesinin engellenmesi veya başka bir yere götürülmesine ilişkin cezaların artırılması; meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının artırılması, bu suçun insanların toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesinin suçun nitelikli hali olarak sayılması ve bu bakımdan yargılama usulüne yönelik düzenle yapılıyor.

Teklif kapsamında çocukların suçta araç olarak kullanıldığı durumlarda örgüt yöneticilerinin cezalarının artırılmasına ilişkin yaptırım getirilmesi ve örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılması düzenleniyor.

Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla işlenen suçlarda banka hesaplarının askıya alınması ve suça konu menfaatin mağdura iade edilmesi, elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açılmasında ve GSM hattı aboneliği yaptırılmasında yalnızca elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini haiz kimlik belgeleriyle işlem yapılması, mobil haberleşme hatlarına yönelik sınırlamalar ve bunlara aykırı işlemlere ilişkin yaptırımlar, yabancı uyruklu kişilerin kullandığı mobil haberleşme hatlarına yönelik düzenlemeler yapılması, suç amacıyla kullanılan mobil haberleşme hatlarının tespitine, kapatılmasına ve aykırı davranan işletmecilere yönelik yaptırımlara ilişkin düzenleme öngörülüyor.

Taksirle yaralama suçunun cezasının artırılması, güveni kötüye kullanma suçunun konusunun kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde cezanın artırılması ve uzlaştırma hükümlerinin uygulanmaması, yüze karşı veya gıyapta hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması ve bu suçların uzlaştırma kapsamından çıkarılması, erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler ile avukatların disiplin hükümlerinde düzenlemeler öngörülüyor.

Dolandırıcılık suçlarının yargılamalarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesi, bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisinin kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor.

Vergi paketinin görüşülmesine devam edilecek

TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta ilk 6 maddesi kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Vergi paketi ile "vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması; Kahramanmaraş depreminin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan harcamalar ile 2025 yılı gelir yönlü bütçe gelişmeleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması; vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretlerin cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre belirlenmesi; sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesine katkıda bulunmak amacıyla işveren prim teşviğinin imalat hariç 4 puandan 2 puana indirilmesi; prime esas kazanç tavanının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılması; emeklilik prim oranının işveren hissesinin 1 puan artırılması ve genç girişimcilere bir yıl süreyle sağlanan prim desteğinin sonlandırılması amacıyla düzenlemeler yapılması öngörülüyor.