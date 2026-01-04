TBMM'de Bu Hafta… Genel Kurul'da Karayolları Trafik Kanun Teklifi'nin Görüşmelerine Devam Edilecek, Süreç Komisyonu Ortak Rapor Yazımını Sürdürecek

(TBMM) - TBMM'de bu hafta Genel Kurulda, görüşmeleri ertelenen Karayolları Trafik Kanun Teklifi'ne devam edilecek. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu için yazım ekibi mesaisini sürdürecek. TÜİK, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri, Türkiye'de suça sürüklenen çocuklara ilişkin istatistikler ve suç unsurlarına ilişkin komisyonda sunum yapacak.

TBMM, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ve 11. Yargı Paketi'nin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından 24 Aralık Çarşamba günü tatile girmişti. TBMM, 13 günlük tatilin ardından yeniden yoğun bir mesaiye başlıyor. Genel Kurul, 6 Ocak Salı günü toplanacak ve görüşmeleri ertelenen Karayolları Trafik Kanun Teklifi'ne devam edilecek.

Trafik cezalarında yüksek oranlarda artış öngören ve geçen yasama yılında mayıs ayında komisyondan geçmesine karşın TBMM Genel Kurulu'nda ele alınamayan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine ekim ayında başlanmış, teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış ancak maddelerine geçilemeden başka kanun teklifleri öne çekilerek, görüşmelere ara verilmişti.

Trafikte yeni düzenlemeler

Karayolları Trafik Kanun Teklifi'nde yer alan düzenlemelere göre, seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı yıl içinde 2'nci ihlalde 10 bin, 3'üncü ihlalde 20 bin TL para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 30 gün geri alınacak.

Kırmızı ışık ihlaliyle trafik kazasına nedenların sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Alkollü araç kullananlara 25 bin TL para ve 6 ay sürücü belgesini geri alma, 5 yıl içinde 2'nci ihlalde 50 bin TL para ve 2 yıl sürücü belgesini geri alma, 3'üncü ihlalde 150 bin TL para ve 5 yıl sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak.

Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası ile aracı 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometreden fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometreden fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometreden fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Ambulans, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen, gerektiğinde durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Drift atanlara 140 bin TL para ve 60 gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerini izinsiz olarak zorunlu haller dışında terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Süreç Komisyonu ortak rapor mesaisini sürdürecek

Görev süresi 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazımı için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonda grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol gruplarının temsilcilerinin rapor yazımı için bir araya gelmesi bekleniyor.

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu iki gün toplanacak

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda 6 Ocak Salı günü Ankara, Anadolu ve Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerinden akademisyenler, 7 Ocak Çarşamba günü ise Türkiye İstatistik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Yeni yılın ilk grup toplantıları

Siyasi partiler yeni yılın ilk grup toplantılarını salı ve çarşamba günleri gerçekleştirecek.

Salı günü CHP, MHP ve DEM Parti, çarşamba günü AK Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol grup toplantıları yapılacak.