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TBMM'de Ahmet Mukadder Çiloğlu için tören düzenlendi

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Ankara'da yaşayan ve 86 yaşında hayatını kaybeden 14. Dönem Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çiloğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, eski dönem milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı. Çiloğlu'nun cenazesi memleketi Burdur'a gönderildi.

ANKARA'da dün hayatını kaybeden 14'ncü Dönem Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çiloğlu (86) için TBMM'de tören düzenlendi.

Ankara'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mukadder Çiloğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti. Çiloğlu için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene Çiloğlu'nun ailesi ve yakınları ile eski dönem milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı. Çiloğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Çiloğlu'nun hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

Meclis'teki törenin ardından Çiloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Burdur'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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