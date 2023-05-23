TBMM'de 28'inci dönem milletvekilleri kayıtlarını yaptırıyor

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'deki kayıt işlemlerini sürdürüyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygün, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, TBMM'ye gelerek milletvekili kayıt işlemlerini tamamladı.

CHP'Lİ ÖZTRAK: KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAK

İşlemleri tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan CHP'li Öztrak, "Yeni bir döneme başlıyoruz. Bütün yeni milletvekili arkadaşlarımıza, bu dönemde görev yapacak önceki dönem milletvekili arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, diliyoruz. 2'nci turda cumhurbaşkanı adayımız, partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü liyakat kazanacak, doğruluk kazanacak, nezaket kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak" dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan ise, "Bu döneme eğitimsel anlamda, mesleki eğitimle ilgili katkı sağlamak istiyorum. Bizim memleketimizde fabrikalar çok fazla, organize çok fazla. Mesleki eğitime ihtiyaç var. Onunla ilgili çalışma yapacağım" diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün de, "Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Pazar günü çok önemli bir seçim var. 13'üncü cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandıktan çıkaracağız. Ülkeye huzur gelecek, refah gelecek, çiftçinin yüzü gülecek. Sanayinin, emekçinin kısaca tüm Türkiye'nin yüzü gülecek" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ ELMAS: CUMHURBAŞKANIMIZ YENİDEN SEÇİLECEK

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas da, "Seçimlerin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2'nci tur seçimlerinde cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı olma noktasındaki milletin teveccühü var. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı olarak görüp artık belki gereksiz yere kaybettiğimiz 15 günden sonra yeni bir Türkiye Yüzyılı'nda, milletvekilleriyle, cumhurbaşkanımızla ve bütün siyasi kadrolarla Türkiye'mizin gelecek yüzyılına birlikte yürümeyi arzu etmekteyim" dedi

MHP'Lİ TOPSAKAL: YÜKSEK BİR OY ORANINA ULAŞACAK

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal da, "Çok güzel bir kampanya yürüttük. Cumhurbaşkanımız da inşallah 28 Mayıs'ta çok yüksek bir oy oranına ulaşacak. Ben televizyon programlarında hep yüzde 55'e 45 söylemiştim. Daha da yüksek bir oranla, çok büyük bir teveccühle cumhurbaşkanı olacak. Cumhur İttifakı Türk milleti adına, Türk çocuklarını ve gençlerini geleceğe hazırlayacak. ve Türkiye emin olun o muhasır medeniyetin en üst mesabesine çıkacaktır. Atatürk bunu vasiyet etmiştir. Bu nesil bunu yapacak. Cumhur İttifakı da bunu yapacak" diye konuştu.

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ise Nevşehir'in ilk kadın milletvekili olduğunu belirterek, "Nevşehir il olduğundan beri ilk kez bir kadın vekil çıkardı. Bunun haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda kızım Ayşe Begüm ve eşim Mehmet Kılıç ile birlikte 28'inci dönem milletvekili olarak kaydımızı yaptırdık. Rozetimizi taktık. Çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi. (DHA)

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