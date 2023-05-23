TBMM'de 28'inci dönem milletvekilleri kayıtlarını yaptırıyor

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'deki kayıt işlemlerini sürdürüyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygün, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, TBMM'ye gelerek milletvekili kayıt işlemlerini tamamladı.

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ise Nevşehir'in ilk kadın milletvekili olduğunu belirterek, "Nevşehir il olduğundan beri ilk kez bir kadın vekil çıkardı. Bunun haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda kızım Ayşe Begüm ve eşim Mehmet Kılıç ile birlikte 28'inci dönem milletvekili olarak kaydımızı yaptırdık. Rozetimizi taktık. Çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi.