TBMM'de 28. Dönem Başlıyor, Ticaret Bakanlığı Mayıs Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini Açıklayacak

6 Nisan 1920

1- TBMM'de 28. Dönem başlıyor

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyet, Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.

Genel Kurul, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplanacak.

(TBMM/13.20/13.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanlığı mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

2- TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off 2. Tur mücadelesinde Beyoğlu Yeni Çarşı, Efeler 09'u ilk maçta konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

3- Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Tayland-Polonya, Kanada-Güney Kore ve ABD-İtalya maçları yapılacak.

(Antalya/14.00/17.00/20.00)

4- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, erkeklerde yarı final mücadelesiyle sürecek.

(Ankara/10.00)

5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris)

6- Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, 37. haftada 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/19.00)

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