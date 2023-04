TBMM'de 23 Nisan Oturumu... Müsavat Dervişoğlu: "Tek Adam Rejimiyle Birlikte Onun Anayasal Çerçevesi Olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Değişmeye...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünde özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda "Türkiye'nin istikbalinin tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştığı tüm irade ve idarenin bir kişinin aklına, isteklerine ve heveslerine terk edildiği bu ucube tek adam rejimi, bu ülkede asla varlığını sürdüremez. Tek adam rejimiyle birlikte onun anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, değişmeye mahküm ve mecburdur. Çünkü, bu sistemle birlikte 147 yıllık parlamenter demokrasi gelenekleri ve teamülleri çiğnenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkeleri askıya alınmış, kurumlarının içi boşaltılmış, devlet bürokrasisi bir siyasi partinin aparatı ve uzantısı haline gelmiştir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşması şöyle:

"Atatürk'ün liderliğinde istiklal mücadelemizi yürüten ve devleti kuran Gazi Meclis'imizin açılışın 103. Yılını, Ramazan Bayramı'nızı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum.

TBMM, 103 yıl önce bugün 23 Nisan 1920 Cuma günü Mustafa Kemal Paşa'nın riyasetinde Türk milletinin dualarıyla açıldı. Gazi Meclis'imiz Türk tarihindeki o kutlu günde 324 milletvekilinden mürekkepti. Ancak Meclis'in açılışında bu sıralarda yalnızca 115 milletvekili bulunuyordu. Çünkü, Türk milletinin istiklaline, istikbaline ve egemenliğine pranga vurmak isteyen emperyalist kuvvetler, Türk vatanına pusu kurmuş işgalci güçler, ilk önce 13 Kasım 1918'de İstanbul'un stratejik noktalarını daha sonra 16 Mart 1920'de tamamını ele geçirmiş, milli cemiyetlerin mensuplarını ve Meclis'i Mebusan üyelerini tutuklamışlardı. İstanbul'un işgal edildiği, hilafetin ve saltanatın esir, Meclis'i Mebusan üyelerinin ise esir olduğu bir gündü 23 Nisan 1920.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VE SİLAH VE MÜCADELE ARKADAŞLARINI BİR KERE DAHA RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM"

Bugün bu TBMM, işte bu ahval ve şerait içinde cumhuriyetin banisi Atatürk'ün önderliğinde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla milli mücadeleyi başlatmış ve bu dünyadaki yegane gazi unvanı olan Parlamento olma şerefine nail olmuştur. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah ve mücadele arkadaşlarını bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNİN TEK BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞI ARASINA SIKIŞTIĞI TÜM İRADE VE İDARENİN BİR KİŞİNİN AKLINA, İSTEKLERİNE VE HEVESLERİNE TERK EDİLDİĞİ BU UCUBE TEK ADAM REJİMİ, BU ÜLKEDE ASLA VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ"

Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin 24 Nisan 1920 tarihli oturumunda istiklal mücadelesinin meşakkatli yolculuğunun başlangıcını şu sözlerle ifade ediyor: 'Milli vicdanın büyük iradesine bağlı olarak, milleti bağımsız ve vatanımızı düşmanlardan arınmış görene kadar çalışmak andı ile 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan ayrıldım. Samsun'da işe başladım.' Atatürk'ün milli vicdanın büyük iradesine bağlılık vurgusu, TBMM'nin yürüttüğü milli mücadeleyi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerini özetleyen bir ifadedir. Çünkü Atatürk, istiklal savaşının bütün o netameli safhalarını her hal ve şartta daima TBMM'den aldığı güç ve meşruiyetle yürütmüş ve başarıya ulaştırmıştır. Dolayısıyla Türk Milleti'nin milli Kurtuluş Savaşı mücadelesi, yalnızca stratejik ve taktiksel bir askeri mücadele değildir. Aynı zamanda bir anayasal demokrasi mücadelesidir. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme tarihi her zaman ifade ettiğim gibi bu Gazi Meclis'in yetkilerini savunma ve genişletme tarihi olarak anılacaktır. Bu sebeple İYİ Parti olarak her zamanda ve zeminde bütün bir yasama döneminde biz şunları söyledik: 'TBMM demokratik sitemin kalbidir. TBMM, kişi hak ve hürriyetlerinin teminatıdır. TBMM, üstün iradenin üstün müessesi olarak yetkilerini, hiçbir kişi, kurum ve zümre ile paylaşmaz, paylaşamaz.' İşte bu sebeple Türkiye'nin istikbalinin tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştığı tüm irade ve idarenin bir kişinin aklına, isteklerine ve heveslerine terk edildiği bu ucube tek adam rejimi, bu ülkede asla varlığını sürdüremez.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KURULUŞ İLKELERİ ASKIYA ALINMIŞ, KURUMLARININ İÇİ BOŞALTILMIŞ, DEVLET BÜROKRASİSİ BİR SİYASİ PARTİNİN APARATI VE UZANTISI HALİNE GELMİŞTİR"

Tek adam rejimiyle birlikte onun anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, değişmeye mahkum ve mecburdur. Çünkü, bu sistemle birlikte 147 yıllık parlamenter demokrasi gelenekleri ve teamülleri çiğnenmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkeleri askıya alınmış, kurumlarının içi boşaltılmış, devlet bürokrasisi bir siyasi partinin aparatı ve uzantısı haline gelmiştir.

"BU UCUBE SİSTEMLE BİRLİKTE, CUMHURBAŞKANI KARARNAMELER YOLUYLA MECLİS'İN YASAMA YETKİSİNE FİİLEN ORTAK OLMUŞ, YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI SONA ERMİŞTİR"

Bu ucube sistemle birlikte, TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme organı yani hükümet oluşturulmuştur. Bu ucube sistemle birlikte, cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla Meclis'in yasama yetkisine fiilen ortak olmuş, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sona ermiştir.

"TEK KİŞİYE, PARLAMENTOYU FESİH YETKİSİ VERİLMİŞ, MİLLET VE DEVLETİN İSTİKBALİ BİR KİŞİNİN KARARLARINA VE İKİ DUDAĞININ ARASINDAN ÇIKACAK KELİMELERİN HAKİMİYETİNE TERK EDİLMİŞTİR"

Partili cumhurbaşkanı, devleti ve milleti yekpare bir biçimde temsil etmek yerine belirli bir siyasi görüşün temsilcisi haline gelmiş, ayrışma ve kutuplaştırma siyaseti tüm Türkiye'yi kuşatmıştır. Tek kişiye, parlamentoyu fesih yetkisi verilmiş, millet ve devletin istikbali bir kişinin kararlarına ve iki dudağının arasından çıkacak kelimelerin hakimiyetine terk edilmiştir.

"MİLLET TARAFINDAN BELİRLİ BİR MÜDDETTE VE NİSPETTE KAMU GÖREVİ İFA EDEN SİYASİLER KENDİLERİNİ, DEVLET ZANNETME HEZEYANLARINA KAPTIRMIŞLARDIR"

Her bütçe döneminde söyledim bugün de söylüyorum: TBMM'nin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen gasp edilmiştir. Bu ucube sistemle birlikte hükümet ve devlet kavramları arasında bilinçli bir kavram kargaşası oluşturulmuş, millet tarafından belirli bir müddette ve nispette kamu görevi ifa eden siyasiler kendilerini, devlet zannetme hezeyanlarına kaptırmışlardır.

"ARTIK SADAKAT VE İTAATİN DEĞİL, KABİLİYET VE LİYAKATİN ESAS ALINDIĞI TÜRKİYE TASAVVURU, 15 MAYIS ŞAFAĞINDA GERÇEK OLACAKTIR"

103 yıllık tarihinde bu Gazi Meclis, dört anayasa gördü. Pek çok darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı, nice badireler atlattı. Askeri ya da sivil Meclis'in iradesine vesayet koyma hevesinde olan kişiler, gruplar, zümreler her zaman oldu ama er ya da geç hüsrana uğradılar. Türk demokrasisi ile birlikte TBMM'nin yetkilerini hedef alanlar hep bir hezimetin mümessilleri olarak tarihe geçtiler. Tek adam rejiminin sonu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in başlangıcı olacak. Üstünlerin hukukunun sonu da hukukun üstünlüğünün başlangıcı… Artık sadakat ve itaatin değil, kabiliyet ve liyakatin esas alındığı Türkiye tasavvuru İYİ Parti'nin 25 Ekim 2017'de ortaya koyduğu hedefler ve sonrasında yürüttüğü cesur siyasal mücadelenin neticesinde 15 Mayıs şafağında gerçek olacaktır.

"TBMM, UZLAŞI, İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK AKIL İLE YÜRÜTÜLECEK YASAMA FAALİYETLERİYLE YENİDEN TÜRKİYE'DE SİYASETİN EN ÖNEMLİ KURUMU HALİNE GELECEKTİR"

Millet İttifakı'nın iktidarıyla Türkiye tarih yazacak. Yeni dönemle birlikte TBMM, uzlaşı, iş birliği ve ortak akıl ile yürütülecek yasama faaliyetleriyle yeniden Türkiye'de siyasetin en önemli kurumu haline gelecektir.

"DEMOKRASİDEN UMUT ETTİĞİMİZ TÜM ÇARELER, BAŞKA BİR YERDE DEĞİL BURADA TBMM ÇATISI ALTINDA ÜRETTİĞİMİZ ÇÖZÜMLERLE MÜMKÜNDÜR"

Devlet yönetiminde millet egemenliğinin tesis edilmesi, ancak demokrasinin mücadele kazanımı olan ortak karar mekanizmalarıyla mümkündür. Demokrasiden umut ettiğimiz tüm çareler, başka bir yerde değil burada TBMM çatısı altında ürettiğimiz çözümlerle mümkündür.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerin başta ülkemize ve milletimize, bedelini ödeyerek kurduğumuz Cumhuriyet'imize, asla vazgeçmeyeceğimiz demokrasimize hayırlar getirmesi temennisiyle 27. Dönem Parlamentosu'nda görev yapan milletvekillerimize teşekkür ediyor, 28. Dönemde seçilecek milletvekillerine de şimdiden üstün başarılar diliyor, yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum."