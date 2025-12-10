2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Tbmm, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçeleri Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2026 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da yarın saat 11.00'de Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.