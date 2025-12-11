Haberler

2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçeleri Kabul Edildi

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi. Yarında Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2026 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da yarın saat 11.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
