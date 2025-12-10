TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçe Görüşmelerinde CHP ve Ak Parti Arasında "Yeter Sayısı" Tartışması

(TBMM) - TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmesinde CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında Genel Kurul'da "yeter sayısı bulunamaması" ve birleşime 25 dakika ara verilmesine ilişkin sözlü tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, saat 11.00'de başlaması gereken bütçe görüşmelerine AK Partili milletvekillerinin katılmamasına tepki göstererek "Sabah geliyoruz 20 tane AKP milletvekili var. Bu millete saygısızlık. Lütfen bütçe görüşmelerinde saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeterli sayıya ulaşsın" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise "AK Parti milletvekillerinin burada olduğu bir gerçek. Yoklamada da bu görülüyor ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Kurul'da olduğu belli değil. Şu anda yok hükmünde bir grup var" diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmesinde birleşimin açılmasının hemen ardından, toplantı yeter sayısının olmadığı yönünde itirazlarını dile getirdi.

Bunun üzerine Bingöl, toplantı yeter sayısı olmadığını ifade ederek, elektronik oylama yapılacağını belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Bingöl'ün elektronik oylama kararına itiraz ederek elektronik oylama yerine ara verilmesini talep etti. Bingöl, Akbaşoğlu'nun talebini reddederek üç dakikalık elektronik oylamayı başlattı. Oylamada, toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.

Başarır: "Sabah geliyoruz 20 tane AKP milletvekili var, bu millete saygısızlıktır"

Aranın ardından Bingöl, yeniden toplantı yeter sayısı için başlattığı elektronik oylamada, yeter sayı bulunduğu için bütçe görüşmelerini başlattı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz alarak AK Partili milletvekillerinin saat 11.00'de başlaması gereken Genel Kurul'un yeterli sayıyı bulamamasını eleştirerek "Tabii ki teamüllerde bütçe görüşmelerinde yoklama istenmiyor ama bu bütçeyi savunmak için Sayın Cumhurbaşkanı gelmiyor. ya sabah geliyoruz 20 tane AKP milletvekili var. Bu olmaz. Bu millete saygısızlık. Bu bütçeyi ben mi savunacağım? Ben eleştireceğim. Onlar savunmak durumunda. Lütfen bütçe görüşmelerinde saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeterli sayıya ulaşsın" diye tepki gösterdi.

Toplum ve ülke nezdinde iktidarın kendisini küçülttüğünü söyleyen Başarır, "Sabah burada 10 tane milletvekili vardı. Bu bütçeyi kim savunacak? İki tane bakan gelmiş. Milletvekilleri yok. Gerçekten yazık. Bu parlamentoya 86 milyona yapılan bir saygısızlıktır" dedi.

Akbaşoğlu: "Kendi suçunu iktidara atmak ancak çarpık bir zihniyetin yansımasıdır"

Başarır'ın söylemlerine cevap vermek için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Tabii aslında kendilerini düşürenler teamüllere uymayanlar, uzlaşmalara uymayanlardır. Dolayısıyla aslında bütün AK Parti ve MHP grubunun burada olduğu bir gerçek söz konusudur. Ancak CHP'nin Genel Kurul'da olup olmadığı yoklamadan anlaşılamamaktadır. Kendi suçunu iktidara atmak ancak çarpık bir zihniyetin yansımasıdır. Gerçekler nasıl ters yüz edilebilir ancak bu şekilde ortaya konabilir. Hakikat başka, iftira ise bambaşkadır. Bunun kamuoyu tarafından bilinmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

CHP'li Başarır Akbaşoğlu'nun sözleri yönelik "Saat 11'de burada milletvekilinden daha çok bakan vardı. İnsan bir parça utanır. Bu bütçeyi kim savunacak? 86 milyonun bütçesini Meclis'e getiriyorlar. Sabah milletvekilleri yok. Neredesiniz? Neredesiniz beyler? 86 milyon adını soruyorum. Sayın Akbaşoğlu, neredesiniz?" diye sordu.

AK Partili Akbaşoğlu ise Başarır'a "Bakın, AK Parti milletvekillerinin burada olduğu bir gerçek. Yoklamada da bu görülüyor ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Kurul'da olduğu belli değil. Şu anda yok hükmünde bir grup var. Sonuç itibariyle yoklamada olmayan ve burada olduğunu iddia eden çelişik bir grup var. AK Parti burada yoklamayla bunu ispat etti" diye tepki gösterdi.

Kaya: "Biz burada Meclis'in çalışmasını bekliyoruz"

Sözlü tartışmalar devam ederken, söz alan Yeni Yol Grup Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Bingöl'e çağrıda bulunarak tartışmalara son verilmesi gerektiği belirterek "Sayın Başkan, bir an önce görüşmelere başlamanızı istirham ediyorum çünkü biz burada Meclis'in çalışmasını bekliyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Bingöl, 2026 yılı bütçesi görüşmelerine geçildiğini belirterek bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getirmeye başladı.