2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylamayla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşüldü.

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bütçeleri oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda yarın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi görüşülecek.