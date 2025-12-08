2026 Bütçe Görüşmeleri... Özgür Özel, Görüşmeleri Genel Kurul Salonu'ndan Takip Ediyor

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeleri Genel Kurul Salonu'ndan takip ediyor.

TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'da 21 Aralık tarihine kadar devam edecek bütçe görüşmelerinin ilk gününde görüşmeleri Genel Kurul Salonu'ndan takip ediyor.

Özel, salona CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile girdi. CHP'li milletvekilleri Özel'i ayakta karşıladı, Özel vekillerle tokalaştı.

Ardından DEM Parti sıralarına yönelen Özel, burada DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile tokalaştı.

CHP Lideri Özel ardından MHP sıralarına gitti. Burada MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşarak, bir süre sohbet etti.

Özel son olarak İYİ Parti sıralarında; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile tokalaştı.