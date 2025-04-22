23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen TBMM çocuk özel oturumunu, 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, oturumun açılışını yapmasının ardından Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın devletin ve milletin en önemli resmi bayramlarından biri olduğuna işaret etti.

Bundan 105 sene evvel 23 Nisan'da, Ulus'ta yer alan Birinci Meclis'te Gazi Meclisin açılışının gerçekleştirildiğini ve TBMM'nin iki kez "Gazi" unvanını aldığını dile getiren Kurtulmuş, Meclis'e, ilk gazilik unvanının, Cumhuriyet'in kuruluşunu ilan etmeden önce, Anadolu'nun, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin karargahı, ordugahı olması dolayısıyla verildiğini söyledi.

Meclisin bu unvanı, ikinci kez 15 Temmuz gecesinde aldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye'de demokrasiyi durdurmak, milletin iradesini ortadan kaldırmak için harekete geçen, kökü dışarıda birtakım unsurların o akşam yapmış oldukları askeri operasyon sırasında bu salonda bütün milletvekillerimiz, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman Beyefendi'nin önderliğinde bir araya gelmiş, çalışmalarına devam etmiş, Meclis burada çalışırken uçaklardan, helikopterlerden atılan bombalarla TBMM bombalanmıştır. Bu bakımdan TBMM, ikinci kez gazilik unvanını 15 Temmuz gecesi almıştır." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet ediyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin en kutsal mekanlarından birinde bulunduklarına dikkati çekerek, "Allah bir daha Meclisimize gazi olma unvanını nasip etmesin diyoruz. Her zaman milletin iradesine sahip çıkacak, kararlı bir şekilde milletin hizmetinde çalışmalar yapacak; demokrasinin beşiği, milli iradenin kalbi olan bu Meclisin en iyi şekilde çalışmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın "egemenlik" kısmının önemini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuyla milletten başka, beşeri anlamda hiçbir gücü kabul etmeyen bir millet olduğumuzu 23 Nisan 1920'de ilan ettik. Bizim için aslolan bağımsızlıktır, hürriyettir, egemenliktir, milletin iradesine sahip çıkmaktır, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi tanımamaktır. Bu bayramın ikinci yönü ise çocuk bayramı olmasıdır. Biz millet olarak sadece bugünü kurtarmak, sadece bugünü en iyi şekilde oluşturmakla mükellef değiliz, aynı şekilde bu ülkenin, bu vatanın, bu Cumhuriyet'in ileriki nesillere en iyi şekilde devredilmesi ve Türkiye'nin sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye olabilmesi için en önemli unsurumuz gençlerdir, evlatlarımızdır, çocuklarımızdır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kavramı, bir tarafıyla milli egemenliğe sahip çıkarken, diğer taraftan bu egemenliği sizlere, bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin geleceği olan evlatlarımıza emanet etmiştir.

Bu vesileyle birinci Mecliste hem ulusal kurtuluş mücadelesi hem de bu ülkenin bağımsızlığını temin ederek milli egemenliğin tam manasıyla sağlanması için büyük bir mücadele veren başta Meclisimizin ilk Başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci Meclisin bütün üyelerini, ilk Meclisimizden bu ana kadar gelen ve geçen bütün büyüklerimizi, TBMM'nin bütün değerli üyelerini saygıyla, rahmetle anıyoruz. İnşallah Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet ediyoruz. Sizlerin omuzunda, sizlerin ellerinde daha yukarıya yükseleceğinden zerre miktar şüphemiz yoktur."

"Aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır"

Konuşmasının ardından TBMM çocuk özel oturumunu başlatan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı için seçim yapılacağını belirterek, verilen önergeyi okuttu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, önergeyi, milletvekili sıralarında oturan çocukların oylamasına sundu.

Kabul edilen önerge doğrultusunda Keçiören Şinasi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu Kurtulmuş'tan devraldı. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına Etimesgut Çanakkale Şehitleri Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Abdullah Talha Demir ve Etimesgut Türkkonut Emel Önal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Öykü Çıtak oturdu.

Berra Koramaz, yaptığı konuşmada, kendilerine bırakılan mirası daima ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgiyle sınırlı kalmadıklarını, aynı zamanda hayatta aktif rol alarak, etik değerler ve toplum bilinci kazandıklarını belirten Koramaz, "Erdem, değer ve eylem çerçevesinde şekillenen Maarif Modeli, milli şuurla sahip olduğumuz değerleri ders kitaplarımıza da yerleştirerek geleceğin teminatı biz çocuklara yol göstermektedir." ifadesini kullandı.

"Geleceğin teminatı biz çocuklar bilmekteyiz ki aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır" diyen Koramaz, Aile Yılı kapsamında yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını aktardı.

Koramaz, "Hep birlikte her geçen gün daha güçlü bir ülke için umut dolu adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımız tamdır." dedi.

Genel Kurul Salonu'nda, bazı çocuklar da kürsüden konuşma yaptı.

Berra Koramaz, TBMM çocuk özel oturumu bildirisini okutarak, oylamaya sundu. Bildirinin kabul edildiğini söyleyen Koramaz, bildiri metninin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulacağını ve Meclis'in resmi internet sitesinde yer alacağını belirtti.

Koramaz, daha sonra oturumu kapattı.

Oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bazı grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de izledi.