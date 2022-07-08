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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan mesaj

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan mesaj

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, bayramın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Balta, "Bugün gölgesinde yaşadığımız, huzur bulduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu günlere ne zorluklarla geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Her dönemde olduğu gibi, günümüzde de ülkemiz üzerinde oyunlar oynanmak isteniyor. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım." ifadelerini kullandı.

Balta, paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Manevi duyguların zirveye çıktığı bu günlerde fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, yardımsever halkımızın, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum. Araçlarıyla yola çıkan tüm kardeşlerimden dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini, velhasıl trafik kurallarına harfiyen uymalarını istirham ediyorum."

AA / Duygu Avunduk - Güncel

TBMM Çevre Komisyonu Kurban Bayramı Milletvekili Trabzon Güncel Haberler

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