TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Ramazan Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Ramazan Bayramı'nın İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek, milletçe milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde idrak edilmesini temenni etti.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığını ifade eden Balta, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bıraktık. Umutlarımızı tazeleyen, esenliğimizi pekiştiren bu ramazan ayında da milletimizin hizmetkarları olarak çalışmalarımızı kararlılıkla yürüttük." ifadelerini kullandı.

Balta, hep birlikte dayanışmanın ve paylaşmanın sorumluluğunu taşıyarak birlik beraberliğe ve ülkenin değerlerine sahip çıktıklarını belirterek, "Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi, Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz. Hedefimiz 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirerek büyük, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi önümüzdeki nesillere miras bırakmak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların sona erdiği en müstesna günlerden biri olduğuna vurgu yapan Balta, şunları kaydetti:

"Bayramlarımız içinde barındırdıkları kardeşlik ve dostluk bağlarıyla asırlar boyu milletimizi hep birbirine kenetlemiş ve gönüller arasında birleştirici bir güç olmuştur. Bu vesileyle idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları aşıp birbirimizi kucaklamalı, huzur içerisinde yaşamaya özen göstermeli, bu güzel vatan için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği her zaman göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yadediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Trabzonlu hemşerilerimiz olmak üzere ülkemiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."