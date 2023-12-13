TBMM Bütçe Görüşmeleri... Deniz Yavuzyılmaz'dan AKP'ye Akkuyu Tepkisi: "11 Kilometrelik Vatan Toprağı 100 Yıl Boyunca Göz Göre Göre Yabancı Bir...

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Rusya'ya 15 yıl boyunca dolar üzerinden alım garantisi verildiğini belirterek "Santralin sahibi yüzde 100 Rusya, yapım maliyeti 22 milyar dolar. 15 yılda Rusya'ya ödenecek toplam alım garantisi tutarı 38 milyar dolar ve 60 yılda Rusya'ya ödenecek olan toplam tutar güncel spot piyasa fiyatıyla en az 284 milyar dolar, güncel kurla 5 trilyon 680 milyar lira. Rusya bir koyup 13 kazanacak, Türkiye kendi sınırları içerisinde yabancı bir santralden yıllarca ithalat yapmak zorunda kalacak. Bu sözleşmeyle Rusya Türkiye'de bir nevi ilk Rus askeri üssünü de kurmuş olacak. 11 kilometrelik vatan toprağı 100 yıl boyunca göz göre göre yabancı bir ülkeye veriliyor" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Rusya'ya 15 yıl boyunca dolar üzerinden alım garantisi verildiğini belirterek "Santralin sahibi yüzde 100 Rusya, yapım maliyeti 22 milyar dolar. 15 yılda Rusya'ya ödenecek toplam alım garantisi tutarı 38 milyar dolar ve 60 yılda Rusya'ya ödenecek olan toplam tutar güncel spot piyasa fiyatıyla en az 284 milyar dolar, güncel kurla 5 trilyon 680 milyar lira. Rusya bir koyup 13 kazanacak, Türkiye kendi sınırları içerisinde yabancı bir santralden yıllarca ithalat yapmak zorunda kalacak. Bu sözleşmeyle Rusya Türkiye'de bir nevi ilk Rus askeri üssünü de kurmuş olacak. 11 kilometrelik vatan toprağı 100 yıl boyunca göz göre göre yabancı bir ülkeye veriliyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"11 KİLOMETRELİK VATANDA TOPRAĞI 100 YIL BOYUNCA GÖZ GÖRE GÖRE YABANCI BİR ÜLKEYE VERİLİYOR"

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali... Santralin dört ünitesi var, her biri bin 200 megawatt gücünde, toplam 4 bin 800 megawatt. Birinci ve ikinci ünitelerin üreteceği elektriğin yüzde 70'ini, üç ve dördüncü ünitelerin yüzde 30'una 15 yıl boyunca alım garantisi veriliyor. Yine bir AK Parti klasiği, tabii ki garantiler dolar üzerinden; 12,35 cent. Santralin sahibi yüzde 100 Rusya, yapım maliyeti 22 milyar dolar. 15 yılda Rusya'ya ödenecek toplam alım garantisi tutarı 38 milyar dolar ve 60 yılda Rusya'ya ödenecek olan toplam tutar güncel spot piyasa fiyatıyla en az 284 milyar dolar, güncel kurla 5 trilyon 680 milyar lira. Rusya bir koyup 13 kazanacak, Türkiye kendi sınırları içerisinde yabancı bir santralden yıllarca ithalat yapmak zorunda kalacak. Santralin ömrü 60 yıl bu ömrü 20 daha uzatmak mümkün, 20 yıl da sökümü olsa toplam 100 yıl demek. Yani Türkiye'yi 100 yıl boyunca Ruya'ya göbeğinden bağımlı hale getiren berbat bir sözleşme. Bu sözleşmeyle Rusya Türkiye'de bir nevi ilk Rus askeri üssünü de kurmuş olacak. 11 kilometrelik vatan toprağı 100 yıl boyunca göz göre göre yabancı bir ülkeye veriliyor, yani AK Parti Rusya'ya 9 ada büyüklüğündeki bir ada toprağını Akdeniz'de tahsis ediyor. Geri almak ne zaman ve nasıl mümkün olacak onu da ancak 100 yıl sonra torunlarımız görecek.

"AK PART İ'NİN YAPTIĞI KALICI YAZ SAAT İ UYGULAMASINDA ENERJ İ TASARRUFU, İ Ş VER İMİ , EKONOM İ K B İ R FAYDA YOK"

AK Parti Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Ekim 2016 tarihinden itibaren kış saati uygulamasını kaldırdı ve yıl boyunca kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Nüfusun yüzde 80'inin yaşadığı ve elektrik tüketiminin yüzde 90'ının gerçekleştiği bölgelerde vatandaşlarımız karanlıkta kalkıyor, karanlıkta okula ve işe gidiyor, karanlıkta okuldan ve işten dönüyor. AK Parti'nin yaptığı kalıcı yaz saati uygulamasında enerji tasarrufu yok, iş verimi yok, ekonomik bir fayda yok, aynı zamanda bu uygulama toplum sağlığını bozuyor, sosyal hayata da zarar veriyor. Kış saati uygulamasının kaldırılıp yaz saati uygulaması kalıcı hale geldiğinde 2016 yılının kasım ayının elektrik tüketiminin bir önceki yıl aynı ayla kıyaslaması yapıldığında, bırakın elektrik tasarrufu sağlanmasını, elektrik tüketiminin yüzde 7,5 arttığını tespit ettik.

"YAZ SAAT İNİN KALICI HALE GELMES İ YLE İLGİLİ AK PARTİ'NİN SİPARİŞLE RAPOR HAZIRLATTIĞI K İŞİ ÇORLU TREN FAC İ ASININ DA B İLİRKİŞİSİ "

Bu uygulamanın öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, uygulamanın yerleşik olarak hayata geçtiği 2017 yılının ocak, şubat, mart aylarından şubat ayı seçildiğinde, bir önceki yılın aynı günü, çarşamba günü esas alınarak yapılan karşılaştırmada enerji tüketiminin yükseldiği görülüyor. Saat 06.00'da 2017 yılında kış uygulaması kaldırıldığı için bir önceki yıla oranla elektrik tüketimi yüzde 11,4 artmış durumda. Saat sabah 07.00'de, bir önceki yıla kıyaslandığında elektrik tüketimi yüzde 15,6 artıyor, saat 08.00'de yüzde 17,4 artıyor, saat 09.00'da yüzde 17,6 elektrik tüketimi artıyor ve yıllık elektrik tüketimindeki artış oranı, bu saat aralığındaki artış oranının katbekat altında. Ayrıca, yaz saatinin kalıcı hale gelmesiyle ilgili AK Parti'nin siparişle rapor hazırlattığı kişi aynı zamanda Çorlu tren faciasının da bilirkişisi.

"AK PARTİ ELEKTRİKTEKİ TEKELİ BÜYÜTMEK İÇİN TEİAŞ'I DA ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNE SOKTU"

Kış saatinin kaldırılmasıyla artan elektrik tüketimi elektrik üretim şirketlerine de kazanç oldu. Elektrik üretiminin yüzde 81'ini özel şirketler yapıyor, elektrik dağıtımının yüzde 100'ünü neredeyse aynı şirketler yapıyor. Elektrik perakende satışının yüzde yüzünü de aynı şirketler yapıyor. Burada tam bir tekel var ve AK Parti'ye bu yetmedi bu tekeli daha da büyütmek için bu kez de elektrik iletimindeki kurum TEİAŞ'ı özelleştirme sürecine soktu. Önceki enerji bakanı yaptığı açıklamayla, kış-yaz saati arasındaki geçişle 5 yılda 6 milyar TL tasarruf yapıldığını iddia etti, hiçbir bilimsel parametre açıklamadı."