Tbmm Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Bilim Şenlikleri' son gününde binlerce çocuğu ağırladı. Çocuk bahçesine dönüştürülen Şeref Kapısı'nın önündeki bahçe alanına Ankara Üniversitesi Bilim Sanat Merkezi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun katkılarıyla hazırlanan 30 stantta iklim, geri dönüşüm, çevre bilinci, afet yönetimi, yapay zeka gibi konularda oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Ebru, boyama, takı tasarımı ve çeşitli deneyler yapan çocuklara tarım ve gökbilimi konularında kitap ve dergi dağıtıldı.

Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bilim şenliklerinin 3 gündür devam ettiğini ve günde 1000 kişinin şenliklere geldiğini belirterek, "Çocuklar öğretmenleriyle, anne, babalarıyla alanımıza akın ettiler. Ailece burada bu güzel şenliğimiz kabul gördü. Çocuklar burada bir yandan eğleniyor diğer yandan öğreniyor. Sloganımız bu. Sevgilerini dile getiriyorlar, Meclis'i tanıyorlar. İkramlarımızdan tadıyorlar. Buranın özelliği 81 ildeki öğrencilerimize hitap ediyor. Duyurdukça buraya gelen kişi sayısı artıyor. Meclis Bahçesi çocuk bahçesi oldu" diye konuştu.