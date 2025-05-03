TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve durumu her geçen gün ağırlaşmıştı. Ölümü, hem siyasette hem de toplumda derin bir üzüntü yarattı. Önder'in vefatı, birçok meslektaşı ve seveni tarafından taziye mesajlarıyla karşılandı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel