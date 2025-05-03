TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Adıyaman'ı Yasa Boğdu

(ADIYAMAN) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hemşehrileri Adıyamanlılar, "Sanki babamızı kaybettik, yetim kaldık. Adıyaman'ın çok değerli bir abimizi kaybettik" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan günü İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 63 yaşında yaşamını yitiren Önder'in vefatı, memleketi Adıyaman'ı yasa boğdu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Adıyamanlılar, Önder'in ölümünde büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

'Memleketimizin böyle güzide bir insanı kaybetmesine çok üzücü bir durum'

Sırrı Süreyya Önder'in barıştan yana olduğunu söyleyen Ramazan Adlı, "Memleketimizin böyle güzide bir insanı kaybetmesi çok üzücü bir durum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle barıştan yana, demokrasiden yana, son nefesine kadar demokrasiden yana olan barış elçisine tekrardan Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

'Gerçekten büyük bir kayıp'

Enver Camcı ise, Önder'in ölümünün büyük bir kayıp olduğunu dile getirerek, "Böyle bir hemşehrimizi kaybetmek çok üzüntü duyuyoruz. Gerçekten büyük bir kayıp. Türkiye için büyük bir kayıp yani. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

'Meclis'te sadece barışı temsil ediyordu'

Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman'ın için çok vefalı biri olduğunu aktaran Yalçın Çoban, şunları söyledi:

"Hem siyasette hem sanat dünyasında çok barışçıl bir insandı. Toplum tarafından sevilen bir insandı. Yeri geldi sanat dünyasında yaptığı, yeri geldi bir insanın en güzel olarak doğal konuşması Meclis'te olsun her konuda olsun sadece barışı temsil ediyordu."

'Sırrı abimizi kaybettik'

"Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" diyen Murat Aslantürk, "Sırrı abimizi kaybettik. Hepimiz üzgünüz. Allah mekanını cennet etsin. Yani yeri doldurulmayacak bir insandı. Hepimiz üzgünüz" dedi.

'Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun'

Ali Ateş, Önder'in yeni süreçte önemli roller aldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Öncelikle çok derinden üzgünüz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Süreyya abimiz çok kıymetli, çok değerli bir insandı. Bu süreçte de çok önemli rol oynuyordu kendisi. Allah mekanı cennet etsin. Söyleyecek çok şey daha yok."

'Adıyaman çok önemli bir değerini kaybetti'

Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'in en önemli siyasetçisi olduğunu söyleyen Selçuk Demir, "Adıyaman çok önemli bir değerini kaybetti. Çok üzgünüz. Çok büyük bir hem siyasetçiydi. Türkiye iyi bir insanı kaybetti. Meclis'in en olumlu, en güzel konuşan, en iyi siyasetçisi oydu. Türkiye çok şeyi kaybetti ya. İyi bir insanı kaybetti. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hasan Kaya ise Sırrı Süreyya Önder'i yaşamanı yitirmesini şu sözlerle aktardı:

"Sanki babamızı kaybettik, yetim kaldık. Adıyaman'ın çok değerli bir abimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun."

Önder için 4 Mayıs Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek. Önder'in cenazesi, daha sonra Levent'te bulunan Barbaros Camii'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.