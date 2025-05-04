TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
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Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, hastaneden alınarak Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü. Önder'in vefatı, siyasi çevrelerde derin bir üzüntüyle karşılandı.

TEDAVİ gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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