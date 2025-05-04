TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'de Tören Düzenlendi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Geçirdiği ameliyatın ardından yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen tören sırasında, Önder'i tanıyan, tanımayan binlerce vatandaş Taksim'de toplandı. ANKA'nın mikrofon uzattığı bir vatandaş Önder için, "sadece Kürtler için değil, insanlık için barış mücadelesi verdi. Bunun için elinden geleni yaptı. Teşekkür ediyoruz"derken bir diğer vatandaş ise, "Sırrı abi politikanın insan yönüydü. O, insanı politikanın içine kattı. Bize çok şey öğretti. Son görevimizi yapmaya gelmedik. Bizim son görevimiz, Sırrı abinin ideallerinin gerçekleştirilmesidir"diye konuştu.

Tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tören nedeniyle AKM'nin çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, 2013'te Gezi eylemleri başlangıcında iş makinelerinin önüne ilk çıktığı Gezi Parkı'nın çevresi de polis bariyerleriyle kapatıldı. Binlerce vatandaş Önder'i son yolculuğuna uğurlamak için, 11.00'da başlayan törenden saatler önce AKM önünde toplanmaya başladı. Tören boyunca AKM önünde bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, töreni cep telefonlarından canlı yayından takip etti. ANKA, AKM önünde bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı.

"O bizim abimizdi"

Önder'i kişisel olarak tanımasa da, onun için 'abi' ifadesini kullanan Şehmuz Işık isimli vatandaş, "Türkiye'de mücadele alanında yer alan insanlardaki aidiyet hissini, ağabeylik hissini uyandırıyordu. Ben Kürt'üm, Sırrı abi Türk ama halkların abisiydi, o bizim abimizdi. Bir direniş insanıydı, bir mücadele, bir demokrasi insanıydı. 12 Eylül zindanlarında da Sırrı ağabey vardı, parlamentoda da vardı, Gezi'de kepçelerin önünde de vardı, sokakta da vardı. Halkla hep beraberdi. Sanatında da çok iyi işler yaptı. Çok büyük direnişçiydi. Hayatını riske ederek, büyük müzakereler yürüttü. Umut ediyorum ki, Sırrı abinin mücadelesi barışa evrilecektir" diye konuştu.

Bingöl'den Önder için geldiğini belirten Mehmet Ali Canlı ise, "Barış elçisiydi. 85 milyon için kendi sağlığını ihmal etti. 85 milyon insan için gayret gösterdi. Maalesef, limana yanaştırdı o koca yükle, türübülans onu bizden aldı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar şöyle konuştu:

Veli Coşar: "(Kendisiyle) bir iki sohbetim olmuştu. Dünyanın en güzel insanı, onurlu bir insan. Zulme direnen bir insan. Onu saygıyla anıyorum"

Şehriban Çelik: "Sırrı Süreyya Önder, insanlık için, sadece Kürtler için değil insanlık için barış mücadelesi verdi. Bunun için elinden geleni yaptı. Teşekkür ediyoruz"

İbrahim Hakkı Eren: "Uzun yıllar Türkiye demokrasisine, halkların mücadelesine emeği geçen birisi. Burada toplumun bütün kesimlerini görmek mümkün. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, öğrencisi, işçisi burada. Bu bile Sırrı Süreyya'nın yarattığı mirasın ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor aslında. Burada bir duygu bütünlüğü yarattı, yürekleri birleştirdi. Anısına saygıyla"

Serkan Acar: "Sırrı bey değerli bir insandı. Siyasetini de takip ediyorduk zaten. Çok üzgünüz. Yeri doldurulamaz bir insan. Fikirlerini çok ustaca bir dille aktarabildiği, kitlelere ulaşabildiği, meramını, Ahmet Arif'in de dediği gibi, usulünce aktarabildiği için ve çok gönül alarak yaptığı için yeri ayrı. Yaptığı espriler de cabası."

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği: Yükünü biz sırtlandık, rahat uyu Sırrı abi

Önder için AKM'nin karşısında yer alan bir binaya, "Yükünü biz sırtlandık, rahat uyu Sırrı abi" yazılı pankart asan Geri Dönüşüm İşçileri Derneği'nin başkanı Ali Mendillioğlu ise şöyle konuştu:

"Sırrı abiyle belki 20 yılı aşan bir dostluğumuz var. O her zaman yanımızda oldu bizim, destekçimiz oldu. Sırrı abi politikanın insan yönüydü. O, insanı politikanın içine kattı. Bize çok şey öğretti. Keşke şu an aramızda olsaydı. Keşke onu bu kadar yormasaydık. İnsan üstü bir çaba gösterdi. Son görevimizi yapmaya gelmedik. Bizim son görevimiz, Sırrı abinin ideallerinin gerçekleştirilmesidir."