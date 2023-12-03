TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında konuştu

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP'nin Antalya'daki kampında; tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında " Meclis Başkanvekili olarak parlamentonun hukukunu, hakkını ve parlamentonda milli iradeyi temsil eden milletin iradesinin mücadelesini vermek bizim en temel sorumluluğumuz diye düşünüyorum. O nedenle Can Atalay konusunda oldukça hassasım. O konudaki mücadelemi de sürdürüyorum" diye konuştu.

CHP'nin Antalya'da 2 günlük TBMM Grubu 28'inci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona eriyor. Toplantıyı ANKA'ya değerlendiren TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirdi.

Karaca, parlamentonun hukukunu korumak istediklerinin altını çizerek; "İlk Meclis Başkanvekili olduğum zaman odasında oturan, sadece Meclis'te 1 hafta nöbetçi olduğu dönemlerde Meclis kürsüsüne çıkan Meclis başkanvekili olmayacağımı açıkça ifade etmiştim. Meclis Başkanvekili olarak parlamentonun hukukunu, hakkını ve parlamentonda milli iradeyi temsil eden milletin iradesinin mücadelesini vermek bizim en temel sorumluluğumuz diye düşünüyorum. O nedenle Can Atalay konusunda oldukça hassasım. O konudaki mücadelemi de sürdürüyorum" diye belitti.

Gülizar Biçer Karaca, CHP'nin Antalya kampına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"TBMM'de CHP'nin milletvekilleri her yasama yılı öncesinde bir değerlendirme kampına girerler ve o dönemin yasama faaliyetleri konusunda nasıl bir muhalefet mücadelesi verecekleri ve iktidar mücadelesi için ne yapacağını değerlendirirler. Bu yıl kurultay sebebiyle ancak bu tarihlere denk gelebildi.

"YEREL YÖNETİMLERDE DE BİR BAŞARI HİKAYESİ YAKALAMAK ZORUNDAYIZ"

Bugün özellikle yerel seçimlere 4 ay gibi çok kısa bir zaman kaldığı süreçte yerel yönetim stratejisi ne olmalı, aday belirlenmesi yöntemi nasıl olmalı, bu konuda değerli milletvekillerimiz görüş ve ve önerilerini paylaşılıyorlar. Sonuçta da yerel yönetimlerde de bir başarı hikayesi yakalamak zorundayız. 11 büyükşehri 18-20'ye çıkarmak, 10 ili, 20-30'a çıkartmak mutlaka ve mutlaka 2019 başarısını yüzde 100 artıracak bir başarı hikayesini yazmak üzere burada bir çalışma yürütülüyor."

"DENİZLİ HALKININ BEKLENTİLERİ KONUSUNDA BİR SAHA ARAŞTIRMASI, ADAYIN KİM OLACAĞI DEĞİL DE ADAY PROFİL ÇALIŞMASIYLA BİR ADAYLAŞMA SÜRECİNİN PLANLAMASI GEREKİR"

Gülizar Biçer Karaca, 31 Mart 2024'ta yapılacak yerel seçimlerde Denizli için strateji kurulması gerektiğini belirterek "Hem 14 Mayıs hem 28 Maysı'ta Denizli'de sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adaylığında yüzde 53 oy aldı. Bu demektir ki orada bir araya gelindiğinde, bir ortak güç birliği oluşturulduğunda Denizli ittifakı kurulduğunda büyükşehrin alınabilmesi...Denizli'de şu ana kadar iki arkadaşımız aday adaylık başvurusunda bulundu. Bence yapılması gereken Denizli karma demografik bir yapıya sahiptir, Denizli'nin o demografik yapısı ve Denizli halkının beklentileri konusunda bir saha araştırması, adayın kim olacağı değil de aday profil çalışmasıyla bir adaylaşma sürecinin planlaması gerekir"dedi.