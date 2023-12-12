Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i hastanede ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i hastanede ziyaret etti. Karaca, ziyaretinin ardından; 'Umut ediyoruz ve diliyoruz ki vekilimiz tekrar Meclis'te, kürsüde yerini alacaktır' dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i hastanede ziyaret etti. Karaca, ziyaretinin ardından; "Umut ediyoruz ve diliyoruz ki vekilimiz tekrar Meclis'te, kürsüde yerini alacaktır" dedi. Karaca, soru üzerine; "Doktorların ifade ettiğine göre, yüksek bir hayati risk taşıyor" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaştı, bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi – Gelecek Partisi Ortak Grup Başkanı Selçuk Özdağ, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve çok sayıda milletvekili; hastanede tedavi altında olan Bitmez'i ziyaret etti.

Gülizar Biçer Karaca, "Bütün hastane ekibi müdahaleye devam ediyor. Bizler Sayın Vekilimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ve tüm Saadet Partisi ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki vekilimiz tekrar Meclis'te, kürsüde yerini alacaktır. Acil şifalar temenni ediyoruz. Şu an tüm tıbbi müdahaleler devam ediyor" dedi.

Karaca, Bitmez'in hayati riskinin olup olmadığı yönündeki soruya "Doktorların ifade ettiğine göre, yüksek bir hayati risk taşıyor" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gülizar Biçer Karaca Hasan Bitmez Sp Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title