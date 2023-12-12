TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i hastanede ziyaret etti

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i hastanede ziyaret etti. Karaca, ziyaretinin ardından; 'Umut ediyoruz ve diliyoruz ki vekilimiz tekrar Meclis'te, kürsüde yerini alacaktır' dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i hastanede ziyaret etti. Karaca, ziyaretinin ardından; "Umut ediyoruz ve diliyoruz ki vekilimiz tekrar Meclis'te, kürsüde yerini alacaktır" dedi. Karaca, soru üzerine; "Doktorların ifade ettiğine göre, yüksek bir hayati risk taşıyor" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaştı, bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi – Gelecek Partisi Ortak Grup Başkanı Selçuk Özdağ, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve çok sayıda milletvekili; hastanede tedavi altında olan Bitmez'i ziyaret etti.

Gülizar Biçer Karaca, "Bütün hastane ekibi müdahaleye devam ediyor. Bizler Sayın Vekilimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ve tüm Saadet Partisi ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki vekilimiz tekrar Meclis'te, kürsüde yerini alacaktır. Acil şifalar temenni ediyoruz. Şu an tüm tıbbi müdahaleler devam ediyor" dedi.

Karaca, Bitmez'in hayati riskinin olup olmadığı yönündeki soruya "Doktorların ifade ettiğine göre, yüksek bir hayati risk taşıyor" yanıtını verdi.