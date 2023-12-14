TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'dan Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'da yaptığı konuşma sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bugün vefat eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı paylaştı. Karaca, "Sayın Milletvekilinin vefatı hepimizi derinden sarstı. Ülkesi ve halkı için verdiği mücadele, samimi ve dürüst duruşuyla tanıdığımız Sayın Milletvekili Hasan Bitmez'in parlamentoda ve toplumda bıraktığı izleri unutmak mümkün olmayacaktır. Bu kayıp Partisi ve Meclisimizde boşluk yarattı. Onun örnek aldığı değerleri devam ettirmek önemli" dedi.

TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kendisinin yönettiği 12 Aralık'taki bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve bugün hayatını kaybeden SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için taziye mesajı yayınladı. Karaca'nın, sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"PARLAMENTODA VE TOPLUMDA BIRAKTIĞI İZLERİ UNUTMAK MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. BU KAYIP PARTİSİ VE MECLİSİMİZDE BOŞLUK YARATTI"

"TBMM Genel Kurulu'nda 12 Aralık'ta bütçe görüşmelerini yönettiğim esnada kürsüde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez tedavi gördüğü hastanede maalesef yaşam mücadelesini kaybetti. Sayın Milletvekilinin vefatı hepimizi derinden sarstı. Ülkesi ve halkı için verdiği mücadele, samimi ve dürüst duruşuyla tanıdığımız Sayın Milletvekili Hasan Bitmez'in parlamentoda ve toplumda bıraktığı izleri unutmak mümkün olmayacaktır. Bu kayıp Partisi ve Meclisimizde boşluk yarattı. Onun örnek aldığı değerleri devam ettirmek önemli… Parlamentomuzun kıymetli üyesi Hasan Bitmez'in ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."