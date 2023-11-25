TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'dan, Bankalarda Unutulan Varlıkların Kadın Sığınmaevi İçin Kullanılmasının Önünü Açacak Kanun Teklifi: "1,5...

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bankalarda 10 yıl süreyle işlem görmeyen varlıkların kadın konukevi yapılması için kullanılması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Karaca, “1,5 milyar liraya yaklaşan bu miktar; ilgili bakanlıklara aktarılarak, nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın sığınmaevi açma zorunluluğuna kaynak oluşturulabilir” dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bankalarda 10 yıl süreyle işlem görmeyen varlıkların kadın konukevi yapılması için kullanılması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Karaca, "1,5 milyar liraya yaklaşan bu miktar; ilgili bakanlıklara aktarılarak, nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın sığınmaevi açma zorunluluğuna kaynak oluşturulabilir" dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca; bankalarda 10 yıl boyunca işlem görmeyen, unutulan varlıklarının TMSF'ye devredilmeden kadın konukevi yapılması için tahsis edilmesinin önünü açan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

"25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle, kadın cinayetlerinde hayatını kaybetmiş tüm kız kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Bakanlığın her yel 3-5 kadın sığınma evi açılması için planları var. Ancak 2022 yılındaki sayı hala sabit ve başka bir kadın sığınma evi açılmamış durumda. Her seferinde de kaynak bahanesini önümüze getirdiler. Oysa, nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin kadın sığınma evi açma zorunluluğu var.

Biz de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle kaynak denilen sorunu ortadan kaldırmak için bir kanun teklifi hazırladık.

Bu kanun teklifinde diyoruz ki: Vatandaşların bankalardaki mevduatlarının 10 yıl işlem görmemesi halinde zamanaşımına uğruyor. ve TMSF'ye devrediliyor. İşte 1,5 milyar liraya yaklaşan bu miktarın ilgili bakanlıklara aktarılarak, nüfusu 100 bini geçen belediyelerde kadın sığınmaevi açma zorunluluğuna kaynak oluşturulabilir. ve biz de bu şekilde şiddet mağduru kadınların sığınacakları kadın sığınmaevlerinin sayısının artırılmasını, kadın cinayetlerinin önlenmesinde ve şiddetin önlenmesinde önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bu kanun teklifini hazırladık.

Buradan parlamentodaki tüm siyasi partilere çağrıda da bulunmuş olalım. Vatandaşa ait olan bu kaynağı yine vatandaşa hizmet anlamında kadın sığınaklarının sayısının artırılması, 100 binin üzerinde nüfusu bulunan belediyelerin kadın sığınmaevi açma zorunluluklarını yerine getirecekleri bir kaynak olarak oralara aktarılması için destek istiyoruz."