TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, çevrecilerin ağaç kesimine karşı direnişini dinledi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanında devam eden ağaç kesimini protesto eden çevrecilerle bir araya geldi. Karaca, çevrecilerin yaşadığı kötü muameleyi ve jandarma ile olan karşılaşmalarını dinledi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Akbelen ormanlarındaki ağaç kesimine karşı direnen ve Jandarma ile karşı karşıya gelen çevrecileri dinledi. Kolu moraran ve kıyafetleri yırtılan Deniz Gümüşel, "Bu nasıl bir vahşettir ya, nasıl kötü bir muameledir. Sanki düşmanız, katiliz, hırsızız" dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen ormanında 6 gündür devam eden ağaç kesimini protesto eden çevrecilerle bir araya geldi.

Biçer Karaca, bugün sosyal medya hesabından tweet zinciri şeklinde ilk olarak; Milas Jandarma Karakolu'nda gözaltına alınan çevreci Deniz Gümüşel'in morarmış kolunun fotoğrafını, ardından Avukat Leyla Bilgen'in sargıya alınmış ayağının fotoğrafını paylaştı.

Videoda kolunun morardığı ve kıyafetlerinin yırtıldığı görülen Gümüşel, "Bu nasıl bir vahşettir ya, nasıl kötü bir muameledir. Sanki düşmanız, katiliz, hırsızız" dedi.

Biçer Karaca da "Benim anlamadığım geçen sene yangında halk ve jandarma yangına birlikte müdahale etmişti. Yangın da bir doğa katliamıydı. Şimdi ne oldu? Biz düşman mıyız ya?" dedi.