TBMM Başkanvekili Bozdağ, Bakü'de "Haydar Aliyev ve Parlamentarizm" konferansında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türk dünyasında huzur, barış, güven ve istikrarın kalıcı olması için ekonomilerinin güçlülüğüne, siyasi istikrarlarının sürekliliğine, egemenliklerinin tamlığına ve Türk devletlerinin birbirleriyle samimi dayanışmasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Güç birliği ve...

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türk dünyasında huzur, barış, güven ve istikrarın kalıcı olması için ekonomilerinin güçlülüğüne, siyasi istikrarlarının sürekliliğine, egemenliklerinin tamlığına ve Türk devletlerinin birbirleriyle samimi dayanışmasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Güç birliği ve her alanda dayanışma, ülkelerimizi daha güçlü hale getirecektir." dedi.

Bozdağ, Bakü'de Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla TÜRKPA tarafından düzenlenen "Haydar Aliyev ve Parlamentarizm" konulu konferansa katıldı.

Konuşmasında, Türkiye ile Azerbaycan arasında yıkılmaz köprüler kuran, modern Azerbaycan'ın kurucusu, büyük devlet ve siyaset adamı Haydar Aliyev'i saygıyla andığını belirten Bozdağ, Azerbaycan'ın onun fikirleri doğrultusunda güçlenmesini görmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Haydar Aliyev, Azerbaycan ve Türk dünyası için büyük bir tarihi değerdir. Bıraktığı eserler kıyamete kadar var olacak ve Türk dünyasına yol gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurulması ve bugünkü seviyelere gelmesinde ne anlam ifade ediyorsa Haydar Aliyev'in de Azerbaycan için aynı anlamı ifade ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Haydar Aliyev, modern Azerbaycan'ın temellerini atıcı ve gelecekteki istikametini tayin edici rol oynamıştır, oynamaya da devam edecektir." dedi.

Bozdağ, Türk devletlerinin, dostluklarını pekiştirmek adına çok önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli, cesaretli, samimi ve kararlı işbirlikleri, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki köprüleri ve ilişkileri her alanda daha güçlü kıldığı gibi aynı şekilde diğer Türk devletleriyle de kurulan köprüler TÜRKPA üyeleri arasında önemli dostluk ve dayanışmaların ortaya çıkmasına vesile olmuştur." diye konuştu.

Türk devletlerinin ortak kuruluşlarının, ilişkilerin gelişmesi açısından önemli rol oynadığını vurgulayan Bozdağ, "Önümüzde önemli bir yüzyıl var. Türk coğrafyasını gönül coğrafyamızla bir araya getirdiğimizde 21. yüzyıl Türk Asrı'na dönecektir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinerek, şunları söyledi:

"Güçlü olmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz. Türk dünyasında huzur, barış, güven ve istikrarın kalıcı olması için ekonomilerinin güçlülüğüne, siyasi istikrarlarının sürekliliğine, egemenliklerinin tamlığına, halkın kendi içindeki birliğine ve Türk devletlerinin birbirleriyle samimi dayanışmasına çok büyük ihtiyaç vardır. Güç birliği ve her alanda dayanışma, ülkelerimizi daha güçlü hale getirecektir."