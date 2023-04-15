TBMM Başkanvekili Adan, MHP İstanbul aday tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Bugüne kadar yaptığımız seçimlerin sonuçlarına baktığımız zaman en büyük sonucu alacağız." dedi.

Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığının Bakırköy'deki bir otelde düzenlediği milletvekili adayları tanıtım toplantısındaki konuşmasında, 5-6 gündür İstanbul'u dolaştığını ve her mahallede, her yerde teşkilatla koordineli bir yapıyla karşılaştığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın başarılı işler yaptığını ifade eden Adan, "Birileri bahardan bahsediyor. Bir kartal pençesi vurdular, Karabağ'ı özgürleştirdiler. Cumhur İttifakı, Akdeniz'de bizi boğmak isterlerken orada Libya'yla anlaşma yaparak her şeyi ters düz yaptı. Cumhur İttifakı, Türk dünyasını bir araya getirdi. Türk devletleri bir araya geldiler, Kıbrıs'ı gözlemci yaptılar. Muhteşem, tarihe not düşecek iradelerin altına imza koydular." diye konuştu.

"Türkiye'nin önünü açacak büyük olaylara imza koymuştur"

Adan, referansı sadece Türk milliyetçiliği olan Devlet Bahçeli'nin vizyonunun bu meseleye imza attığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Çok güçlü bir ittifakla millet iradesini temsil eden bir ittifakla bu beraberlik tarihe imza atmıştır ve Türkiye'nin önünü açacak büyük olaylara imza koymuştur. PKK terör örgütünün nefesi kesilmiş, yurt dışında hiçbir PKK'lı lider aynı evde iki gün üst üste yatamamaktadır."

Türk milliyetçiliği fikrinin, Türkiye'nin en güçlü fikri olduğu değerlendirmesinde bulunan Adan, "Türkiye'de bundan nefret edenlerin bile zaman zaman bozkurt işaretine sığındığına şahit oluyoruz. Siz ne büyük bir hareketsiniz. Kılıçdaroğlu'na da bozkurt yaptırıyorsunuz. Sıkışan herkese yaptırıyorsunuz." dedi.

Adan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bugüne kadar yaptığımız seçimlerin sonuçlarına baktığımız zaman en büyük sonucu alacağız. Burada samimi söylüyorum, bizde 27 milletvekili sırada. 35 milletvekili birinci bölgede. Üçüncü bölgede zannediyorum 36 milletvekili. Listeye giren her bir arkadaşım kendisini seçilmiş bir milletvekili olarak kabul etmelidir. Çok onurlu bir noktadadır. Listeye giremeyen arkadaşlarımız da çok onurlu bir noktadadır."

Türk milliyetçiliğinin tarihe not düşen bir mücadele verdiğine dikkati çeken Adan, "Önümüzdeki yıllarda bugünü bize yaşatanlar, milletimize bazı haksızlıkları dayayanlar tarihten silinip gidecektir. Tarih, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi, şartlar ne olursa olsun Türk milletinden vazgeçmeyen Milliyetçi Hareket Partisi'ni yazacaktır." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı, 39 ilçede seçime hazır olduklarını söyledi

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ise İstanbul'da 39 ilçede, 964 mahallede seçime hazır olduklarını söyledi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimin Türk ve Türkiye vizyonu için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Selim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı sayesinde Türk milletinin yarınlarda yarım kalmış hiçbir işinin kalmayacağını kaydetti.

MHP'nin İstanbul milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantı, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.