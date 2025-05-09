TBMM Başkanvekili Adan'dan PKK'nın Fesih Kongresi Hakkında Açıklama

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nın fesih kongresi hakkında, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği fesih kongresine ilişkin, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun" ifadelerini kullandı.